На Марсе обнаружены загадочные отверстия: никто не знает, как они появились на Красной планете

Марсоход NASA неожиданно обнаружил странные отверстия на Красной планете — ученые до си пор не уверены, что именно их вызвало.

Одинокий марсоход NASA, Curiosity, неустанно исследует Красную планету последние 14 лет. За это время марсоход уже обнаружил многое из того, что может предложить кратер Гейл: удивительные минералы, интересная текстура горных пород, красные полдни и синие закаты, и даже "затмения" с участием двух спутников Марса, пишет Science Alert.

Пересеченная местность Марса хранит множество секретов, которые рассказывают ученым о геологической истории красной планеты, но большинство обнаруженных загадок Красной планеты в конце концов все же получили свое объяснение.

Диаметр изображенного здесь отверстия составляет примерно 1 сантиметр Фото: NASA

Однако даже спустя 14 лет марсоход Curiosity все еще способен обнаружить нечто совершенно новое и неисследованное: на этот раз речь об отверстиях на Марсе, которые не поддаются простому объяснению.

Загадочные отверстия обнаружены на поверхности Марса, когда марсоход поднимался по долине Валле-Гранде — широкой долине, прорезающей богатые сульфатами слои горы Шарп, возвышающейся в центре кратера.

Отметим, что ямы на поверхности Марса — не новость. В любом месте с геологическими особенностями и историей ударов метеоритов обязательно будут ямы. Но эти ямы — крошечные, неглубокие углубления в земле — не похожи ни на что, что когда-либо наблюдалось на Марсе.

Как правило, небольшие углубления в коренной породе можно довольно легко объяснить. Галька или минеральные конкреции, вкрапленные в более мягкую породу, сопротивляются эрозии дольше, чем окружающая их основа, прежде чем в конечном итоге выветриваются, оставляя после себя небольшие полости.

Светло-голубая линия обозначает потенциальный маршрут, запланированный для марсохода Curiosity до его посадки в 2012 году Фото: NASA

Ученые обнаружили, что новые ямы отличаются: они необычно широкие и неглубокие, а поблизости нет явных гальки или конкреций, которые выглядели бы так, будто когда-то занимали их. Поэтом исследователи решили изучить эти отверстия повнимательнее.

Ультразвуковой сканер Mars Hand Lens Imager (MAHLI) марсохода сфотографировал ямы с близкого расстояния, а камеры Mastcam сделали перекрывающиеся стереоизображения окружающей местности. Ученые надеются объединить эти данные для построения трехмерных моделей поверхности — в результате ученые смогут измерить форму и глубину ям. Предполагается, что в будущем это также позволит разгадать тайну появления этих отверстий.

Отметим, что марсоход Curiosity только что отметил важную веху в своем подъеме — набор высоты в 1000 метров, который будет отмечен в конце августа 2026 года. Подъем предназначен не только для лучшего обзора окружающей местности: вершина горы Шарп возвышается на 5,5 километров над дном кратера, а ее осадочные слои сохраняют записи о различных периодах осадконакопления на протяжении геологической истории Красной планеты.

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