На Марсі виявлено загадкові отвори: ніхто не знає, як вони з'явилися на Червоній планеті

Марсохід NASA несподівано виявив дивні отвори на Червоній планеті — вчені досі не впевнені, що саме їх спричинило.

Одинокий марсохід NASA, Curiosity, невпинно досліджує Червону планету вже 14 років. За цей час марсохід уже виявив багато з того, що може запропонувати кратер Гейл: дивовижні мінерали, цікава текстура гірських порід, червоні полудні та блакитні заходи сонця, і навіть "затемнення" за участю двох супутників Марса, пише Science Alert.

Пересічена місцевість Марса приховує безліч таємниць, які розповідають вченим про геологічну історію Червоної планети, але більшість виявлених загадок Червоної планети зрештою все ж отримали своє пояснення.

Діаметр отвору, зображеного тут, становить приблизно 1 сантиметр Фото: NASA

Однак навіть через 14 років марсохід Curiosity все ще здатний виявити щось абсолютно нове й недосліджене: цього разу йдеться про отвори на Марсі, які не піддаються простому поясненню.

Загадкові отвори було виявлено на поверхні Марса, коли марсохід піднімався долиною Валле-Гранде — широкою долиною, що прорізає багаті на сульфати шари гори Шарп, яка височіє в центрі кратера.

Зазначимо, що ями на поверхні Марса — це не новина. У будь-якому місці з геологічними особливостями та історією метеоритних ударів обов’язково будуть ями. Але ці ями — крихітні, неглибокі заглиблення в землі — не схожі ні на що, що коли-небудь спостерігалося на Марсі.

Як правило, невеликі поглиблення в корінній породі можна досить легко пояснити. Галька або мінеральні конкреції, вкраплені в м’якшу породу, чинять опір ерозії довше, ніж навколишня основа, перш ніж зрештою вивітрюються, залишаючи після себе невеликі порожнини.

Світло-блакитна лінія позначає потенційний маршрут, запланований для марсохода Curiosity до його приземлення у 2012 році Фото: NASA

Вчені виявили, що нові ями мають особливі риси: вони незвично широкі й неглибокі, а поблизу немає явних слідів гальки чи конкрецій, які б виглядали так, ніби колись там були. Тому дослідники вирішили докладніше вивчити ці отвори.

Ультразвуковий сканер Mars Hand Lens Imager (MAHLI) марсохода сфотографував ями з близької відстані, а камери Mastcam зробили перекривні стереознімки навколишньої місцевості. Вчені сподіваються об’єднати ці дані для побудови тривимірних моделей поверхні — у результаті вчені зможуть виміряти форму та глибину ям. Передбачається, що в майбутньому це також дозволить розгадати таємницю появи цих отворів.

Зазначимо, що марсохід Curiosity щойно досягнув важливої віхи у своєму підйомі — набрав висоту 1000 метрів, що буде відзначено наприкінці серпня 2026 року. Підйом має на меті не лише забезпечити кращий огляд навколишньої місцевості: вершина гори Шарп височіє на 5,5 кілометрів над дном кратера, а її осадові шари зберігають записи про різні періоди накопичення осадів протягом геологічної історії Червоної планети.

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