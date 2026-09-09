За Нептуном виявили 27 об"єктів, розміром з місто: їхня поверхня зацікавила вчених

За орбітою Нептуна розташована популяція малих небесних тіл, що рухаються по орбітах, віддалених від Сонця. Першим відомим транснептуновим об’єктом (ТНО) став Плутон, а відтоді було виявлено тисячі інших.

Тепер астрономи повідомляють про відкриття ще 27 об’єктів, які належать до найдрібніших із відомих, і в них виявлено досить незвичайну особливість, йдеться у статті журналу Astronomical Journal.

Популяція ТНО поділяється на дві групи. Існують "холодні" об’єкти, що утворилися за орбітою Нептуна на стабільних кругових орбітах. Також є "гарячі" об’єкти, що виникли в просторі між Ураном і Нептуном, а потім були витіснені на периферію. Останні рухаються по еліптичних орбітах, що виходять за межі площини Сонячної системи.

Нові ТНО — це світи розміром з місто, які пережили безліч зіткнень з моменту свого утворення. Виходячи з цього, астрономи припускали, що їхня поверхня мала змінитися під впливом такої тривалої та насиченої подіями історії.

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Однак спостереження, проведені за допомогою телескопів "Джеймс Вебб" (JWST) та "Хаббл", показали, що поверхня цих об’єктів зберігає властивості, характерні для більших представників "гарячої" та "холодної" популяцій. Схоже, що навіть руйнування на дрібні фрагменти не вплинуло на їхній склад.

"Ці динамічно „гарячі“ ТНО зберігають „відбиток“ місця свого народження, незважаючи на те, що їхні орбіти з того часу зазнали значних змін", — заявив співавтор дослідження Девід Тріллінг з Університету Північної Арізони.

"Можна було б припустити, що численні удари та дроблення змінять хімічний склад поверхні, через що колір крихітних ТНО відрізнявся б від кольору їхніх більших "побратимів". Тому дуже цікаво спостерігати, як найменші об’єкти якимось чином "пам’ятають" і зберігають історію свого походження", — зазначила Анастасія Морган, аспірантка Університету Північної Арізони, яка керувала одним із двох досліджень, присвячених вивченню кольору та складу цих тіл.

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