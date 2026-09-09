За Нептуном нашли 27 объектов, размером с город: их поверхность заинтересовала ученых

За орбитой Нептуна находится популяция малых небесных тел, движущихся по орбитам, удаленным от Солнца. Первым известным транснептуновым объектом (ТНО) стал Плутон, а с тех пор были обнаружены тысячи других.

Теперь астрономы сообщают об открытии еще 27 объектов, относящихся к числу самых мелких из известных, и у них обнаружилась весьма необычная особенность, говорится в статье журнала Astronomical Journal.

Популяция ТНО делится на две группы. Существуют “холодные” объекты, сформировавшиеся за орбитой Нептуна на стабильных круговых орбитах. Также есть “горячие” объекты возникшие в пространстве между Ураном и Нептуном, а затем вытесненные на периферию. Последние движутся по эллиптическим орбитам, выходящим за пределы плоскости Солнечной системы.

Новые ТНО — это миры размером с город, которые пережили множество столкновений с момента своего формирования. Исходя из этого, астрономы предполагали, что их поверхность должна была измениться под влиянием столь долгой и насыщенной событиями истории.

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Однако наблюдения, проведенные с помощью телескопов “Джеймс Уэбб” (JWST) и “Хаббл”, показали, что поверхность этих объектов сохраняет свойства, характерные для более крупных представителей “горячей” и “холодной” популяций. Похоже, что даже разрушение на мелкие фрагменты не повлияло на их состав.

“Эти динамически "горячие" ТНО сохраняют "отпечаток" места своего рождения, несмотря на то, что их орбиты с тех пор претерпели значительные изменения”, — заявил соавтор исследования Дэвид Триллинг из Университета Северной Аризоны.

“Можно было бы предположить, что многочисленные удары и дробление изменят химический состав поверхности, из-за чего цвет крошечных ТНО отличался бы от цвета их более крупных "собратьев". Поэтому весьма любопытно наблюдать, как самые маленькие объекты каким-то образом "помнят" и сохраняют историю своего происхождения”, — отметила Анастасия Морган, аспирантка Университета Северной Аризоны, руководившая одним из двух исследований, посвященных изучению цвета и состава этих тел.

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