Венера сделала нечто страшное со своей луной: ученые провели космическое расследование

Ученые на протяжении долгого времени ломали голову над тем, почему у Венеры, такой похожей на Землю, нет своего спутника. Теперь исследователи думают, что луна у Венеры все же была.

“Венера, несомненно, испытала большие удары, как и Земля, и поэтому имела такую же, если не большую, возможность сформировать луну, подобную той, которую мы видим на нашем собственном небе”, - говорит руководитель группы Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Кейн и его коллеги построили симуляцию, чтобы проверить свои идеи о том, что могло случиться с венерианским спутником, говорится в статье arXiv.

Команда смоделировала гравитационное перетягивание каната между Венерой, гипотетической луной, и Солнцем, проследив за этим на протяжении миллиардов лет. Они обнаружили, что в большинстве случаев луна Венеры не может безопасно дрейфовать наружу, как наша. Вместо этого моделирование показало, что луна, вращающаяся вокруг Венеры, в конечном итоге изменит свой курс и начнет двигаться по спирали внутрь. Это должно разорвать спутник на часть под действием гравитации родительской планеты.

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Кейн и его коллеги обнаружили, что даже внушительные размеры спутника не спасли бы его от печальной участи.

“Интересный аспект заключается в том, что более тяжелая луна разрушается быстрее, поскольку массивная луна настолько эффективно замедляла бы вращение Венеры, что только ускорило бы ее разрушение”, — добавил Кейн.

Но существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых луна Венеры могла бы выжить?

“Выживание сводилось к двум основным вещам: Венера должна была быстро вращаться, когда формировалась луна, при этом день должен был быть короче 12 часов, и луна не могла быть слишком массивной, примерно , как наша собственная Луна. В этом узком окне спутник мигрирует наружу и стабилизируется, так же, как это сделала Земля. За пределами этого диапазона луна, к сожалению, обречена на поглощение Венерой”, - подытожили исследователи.

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