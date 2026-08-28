Что-то в облаках Венеры поглощает огромное количество солнечного света: неужели там есть жизнь

Новое исследование показывает, что из себя может представлять неизвестное вещество, ответственное за темные пятна в облаках Венеры.

В видимом свете Венера выглядит бледно-желтой, но изображения в ультрафиолетовом диапазоне показывают темные пятна в облаках планеты, состоящих из серной кислоты. Какое вещество отвечает за появление ультрафиолетовых пятен никто не знает, поскольку ни один из предложенных кандидатов не соответствует наблюдательным данным. Теперь же ученые установили, что из себя должен представлять таинственный поглотитель солнечного света на Венере. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology, пишет SciNews.

Существует разница между тем, как выглядит облако, и тем, как выглядит его вещество в собранном виде. Например, сигаретный дым кажется белым, потому что его частицы эффективно рассеивают свет. Но, когда частицы дыма обирают в колбу, они образуют плотную смесь сгоревшего табака, похожую на смолу.

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Аналогичный оптический принцип можно применить и к облакам Венеры, поскольку распределение частиц по размерам в них сопоставимо с распределением частиц сигаретного дыма. Таким образом, хотя облака кажутся бледно-желтыми, жидкость, образующая капли облаков, может быть удивительно темной.

Новое исследование показывает, что из себя может представлять неизвестное вещество, ответственное за темные пятна в облаках Венеры Фото: ESA

Ученые объединили наблюдения Венеры с моделью переноса излучения, которая учитывает многократное рассеивание света каплями облаков и молекулами атмосферы. Они преобразовали астрономические наблюдения в коэффициент поглощения жидкого объема облака.

Результат моделирования показывает, что неизвестный поглотитель света на Венере должен либо очень эффективно поглощать свет, либо присутствовать в очень высокой концентрации, либо и то, и другое.

Таким поглотителем могут быть органические молекулы, то есть соединения на основе углерода. Но ученые указывают на то, что эти молекулы не обязательно должны иметь биологическое происхождение.

Простые органические соединения, подвергнутые воздействию концентрированной серной кислоты, могут образовывать темные смеси, похожие на смолу, которые отлично поглощают свет.

Полученные результаты не показывают, что в облаках Венеры существует жизнь, и не доказывают, что поглотитель света является органическим. Но они показывают требования, каким должен соответствовать любой кандидат, органический или неорганический, на роль загадочного поглотителя света на Венере.

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