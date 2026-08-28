Щось у хмарах Венери поглинає величезну кількість сонячного світла: невже там є життя

Нове дослідження показує, що може собою являти невідома речовина, яка спричиняє появу темних плям у хмарах Венери.

У видимому світлі Венера має блідо-жовтий колір, але зображення в ультрафіолетовому діапазоні показують темні плями в хмарах планети, що складаються з сірчаної кислоти. Яка речовина відповідає за появу ультрафіолетових плям, ніхто не знає, оскільки жоден із запропонованих варіантів не відповідає даним спостережень. Тепер же вчені встановили, що саме собою має бути таємничий поглинач сонячного світла на Венері. Дослідження опубліковано в журналі Astrobiology, пише SciNews.

Існує різниця між тим, як виглядає хмара, і тим, як виглядає її речовина у скупченому стані. Наприклад, сигаретний дим здається білим, тому що його частинки ефективно розсіюють світло. Але коли частинки диму збираються в колбу, вони утворюють щільну суміш згорілого тютюну, схожу на смолу.

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Аналогічний оптичний принцип можна застосувати й до хмар Венери, оскільки розподіл частинок за розмірами в них такий же, як і розподіл частинок сигаретного диму. Таким чином, хоча хмари здаються блідо-жовтими, рідина, що утворює краплі хмар, може бути напрочуд темною.

Нове дослідження показує, що може собою являти невідома речовина, яка спричиняє темні плями в хмарах Венери Фото: ESA

Вчені поєднали спостереження за Венерою з моделлю перенесення випромінювання, яка враховує багаторазове розсіювання світла краплями хмар та молекулами атмосфери. Вони перетворили астрономічні спостереження на коефіцієнт поглинання рідкого об’єму хмари.

Результат моделювання показує, що невідомий поглинач світла на Венері має або дуже ефективно поглинати світло, або бути присутнім у дуже високій концентрації, або й те, й інше.

Таким поглиначем можуть бути органічні молекули, тобто сполуки на основі вуглецю. Однак вчені зазначають, що ці молекули не обов’язково мають бути біологічного походження.

Прості органічні сполуки, що зазнали впливу концентрованої сірчаної кислоти, можуть утворювати темні суміші, схожі на смолу, які чудово поглинають світло.

Отримані результати не свідчать про те, що в хмарах Венери існує життя, і не доводять, що поглинач світла є органічним. Але вони вказують на вимоги, яким має відповідати будь-який кандидат, органічний чи неорганічний, на роль загадкового поглинача світла на Венері.

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