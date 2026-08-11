Чому Венера стала пекельною планетою: вчені мають пояснення

Астрономи вважають, що мають потенційне пояснення того, чому такі планети, як Венера, перетворюються на спекотні світи, хоча раніше могли бути схожими на Землю.

Швидкість обертання кам'янистої планети навколо своєї осі може бути причиною того, що одні світи стають пекельними планетами, як Венера, а інші зберігають здатність підтримувати життя, як Земля. Вчені вважають, що сотні таких пекельних планет, які будуть виявлені, допоможуть підтвердити цю теорію. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv та в журналі Publications of the Astronomical Society of the Pacific, пише Phys.

Швидкість обертання планети навколо своєї осі допомагає визначити, як енергія від зірки поширюється навколо планети, формує її клімат, а також те, чи може ця планета бути придатною для життя.

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Вчені зазначають, що наразі дослідники можуть вважати, ніби вимірюють обертання самої планети, тоді як насправді вимірюють швидкість руху вітру в її атмосфері. Яскравий приклад — Венера.

Може здатися, що планета робить повний оберт навколо своєї осі за 4 дні, адже саме з такою швидкістю рухаються вітри у верхніх шарах її атмосфери. Але насправді Венера робить повний оберт навколо своєї осі за 243 земні дні Фото: ESA

Може здатися, що планета робить повний оберт навколо своєї осі за 4 дні, адже саме з такою швидкістю рухаються вітри у верхніх шарах її атмосфери. Але насправді Венера робить повний оберт навколо своєї осі за 243 земні дні. Можливо, саме повільне обертання Венери навколо своєї осі перетворило планету на пекельний світ із температурою понад 450 градусів Цельсія. Така температура на планеті існує через сильний парниковий ефект, коли більша частина тепла планети не виходить у космос. Але Венера могла б бути придатною для життя, як і Земля, адже обидві планети дуже схожі.

Вчені стверджують, що спостереження за віддаленими скелястими планетами в інших зоряних системах за допомогою різних довжин хвиль світла, зокрема інфрачервоного, допоможе точно визначити швидкість їхнього обертання. Для цього потрібно виміряти швидкість вітру в різних частинах атмосфери. Особливо це важливо для світів, схожих на Землю та Венеру.

Космічний телескоп PLATO, запуск якого заплановано на 2027 рік, зможе виявити сотні світів, які можуть бути як придатними для життя, так і пекельними планетами, на кшталт Венери. Це дасть велику сукупність планет, які можна буде порівняти з Венерою і зрозуміти, чому вона та інші подібні планети не стали такими ж, як наша Земля.

Космічний телескоп PLATO, запуск якого заплановано на 2027 рік, зможе виявити сотні світів, які можуть бути як придатними для життя, так і пекельними планетами, на кшталт Венери Фото: ESA

Якщо вчені виявлять, що більшість планет, схожих на Венеру, також мають повільний оберт навколо своєї осі, то це може стати підтвердженням теорії про те, що такі планети перетворюються на пекельні світи з високим тиском і температурою.

З іншого боку, обертання Землі навколо своєї осі, яке відбувається кожні 24 години, допомагає нашій планеті правильно розподіляти сонячну енергію та формує циркуляцію атмосфери й океану, які регулюють клімат, що дозволяє підтримувати життя. Якщо інші планети мають подібну швидкість обертання, то, можливо, вони можуть бути придатними для життя.

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