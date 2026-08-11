Почему Венера стала адской планетой: у ученых есть объяснение

Астрономы считают, что у них есть потенциальное объяснение того, почему такие планеты как Венера превращаются в жаркие миры, хотя могли быть похожи на Землю.

Скорость вращения каменистой планеты вокруг своей оси может быть причиной того, что одни миры становятся адскими планетами, как Венера, а другие сохраняют способность поддерживать жизнь, как Земля. Ученые считают, что сотни таких адских планет, которые будут обнаружены, помогут подтвердить эту теорию. Исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv и в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, пишет Phys.

Скорость вращения планеты вокруг своей оси помогает определить, как энергия от звезды перемещается вокруг планеты, формирует ее климат, а также то, может ли эта планета быть пригодной для жизни.

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Ученые говорят, что сейчас исследователи могут считать, что измеряют вращение самой планеты, в то время как на самом деле измеряют скорость перемещения ветра в ее атмосфере. Яркий пример – Венера.

Может показаться, что планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 4 дня, ведь именно с такой скоростью перемещаются ветры в верхних слоях ее атмосферы. Но на самом деле Венера делает полный оборот вокруг своей оси за 243 земных дня Фото: ESA

Может показаться, что планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 4 дня, ведь именно с такой скоростью перемещаются ветры в верхних слоях ее атмосферы. Но на самом деле Венера делает полный оборот вокруг своей оси за 243 земных дня. Возможно, именного медленное вращение Венеры вокруг своей оси превратило планету в адский мир с температурой выше 450 градусов Цельсия. Такая температура на планете существует из-за сильного парникового эффекта, когда большая часть тепла планеты не выходит в космос. Но Венера могла бы быть пригодной для жизни, как и Земля, ведь обе планеты очень похожи.

Ученые говорят, что наблюдение за далекими каменистыми планетами в других звездных системах с помощью разных длин волн света, включая инфракрасный свет, поможет точно определить скорость их вращения. Для этого нужно измерить скорость ветра в разных частях атмосферы. Особенно это важно для миров, похожих на Землю и Венеру.

Космический телескоп PLATO, запуск которого намечен на 2027 год, сможет обнаружить сотни миров, которые могут быть как пригодными для жизни, так и адскими планетами, как Венера. Это даст большую популяцию планет, которые можно будет сравнить с Венерой и понять, почему она и другие подобные планеты не стали такими же, как наша Земля.

Космический телескоп PLATO, запуск которого намечен на 2027 год, сможет обнаружить сотни миров, которые могут быть как пригодными для жизни, так и адскими планетами, как Венера Фото: ESA

Если ученые обнаружат, что большинство из планет, похожих на Венеру, также имеют медленное вращение вокруг своей оси, то это может стать подтверждением теории о превращении таким планет в адские миры с высоким давлением и температурой.

С другой стороны, вращение Земли вокруг своей оси, которое происходит каждые 24 часа, помогает нашей планете правильно распределять солнечную энергию и формирует циркуляцию атмосферы и океана, которые регулируют климат, что позволяет поддерживать жизнь. Если другие планеты имеют похожу скорость вращения, то, возможно, они могут быть пригодными для жизни.

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