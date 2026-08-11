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Почему Венера стала адской планетой: у ученых есть объяснение

Почему Венера стала адской планетой: у ученых есть объяснение
Венера | Фото: ESA

Астрономы считают, что у них есть потенциальное объяснение того, почему такие планеты как Венера превращаются в жаркие миры, хотя могли быть похожи на Землю.

Скорость вращения каменистой планеты вокруг своей оси может быть причиной того, что одни миры становятся адскими планетами, как Венера, а другие сохраняют способность поддерживать жизнь, как Земля. Ученые считают, что сотни таких адских планет, которые будут обнаружены, помогут подтвердить эту теорию. Исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv и в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, пишет Phys.

Скорость вращения планеты вокруг своей оси помогает определить, как энергия от звезды перемещается вокруг планеты, формирует ее климат, а также то, может ли эта планета быть пригодной для жизни.

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Ученые говорят, что сейчас исследователи могут считать, что измеряют вращение самой планеты, в то время как на самом деле измеряют скорость перемещения ветра в ее атмосфере. Яркий пример – Венера.

Почему Венера стала адской планетой: у ученых есть объяснение
Может показаться, что планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 4 дня, ведь именно с такой скоростью перемещаются ветры в верхних слоях ее атмосферы. Но на самом деле Венера делает полный оборот вокруг своей оси за 243 земных дня
Фото: ESA

Может показаться, что планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 4 дня, ведь именно с такой скоростью перемещаются ветры в верхних слоях ее атмосферы. Но на самом деле Венера делает полный оборот вокруг своей оси за 243 земных дня. Возможно, именного медленное вращение Венеры вокруг своей оси превратило планету в адский мир с температурой выше 450 градусов Цельсия. Такая температура на планете существует из-за сильного парникового эффекта, когда большая часть тепла планеты не выходит в космос. Но Венера могла бы быть пригодной для жизни, как и Земля, ведь обе планеты очень похожи.

Ученые говорят, что наблюдение за далекими каменистыми планетами в других звездных системах с помощью разных длин волн света, включая инфракрасный свет, поможет точно определить скорость их вращения. Для этого нужно измерить скорость ветра в разных частях атмосферы. Особенно это важно для миров, похожих на Землю и Венеру.

Космический телескоп PLATO, запуск которого намечен на 2027 год, сможет обнаружить сотни миров, которые могут быть как пригодными для жизни, так и адскими планетами, как Венера. Это даст большую популяцию планет, которые можно будет сравнить с Венерой и понять, почему она и другие подобные планеты не стали такими же, как наша Земля.

Почему Венера стала адской планетой: у ученых есть объяснение
Космический телескоп PLATO, запуск которого намечен на 2027 год, сможет обнаружить сотни миров, которые могут быть как пригодными для жизни, так и адскими планетами, как Венера
Фото: ESA

Если ученые обнаружат, что большинство из планет, похожих на Венеру, также имеют медленное вращение вокруг своей оси, то это может стать подтверждением теории о превращении таким планет в адские миры с высоким давлением и температурой.

С другой стороны, вращение Земли вокруг своей оси, которое происходит каждые 24 часа, помогает нашей планете правильно распределять солнечную энергию и формирует циркуляцию атмосферы и океана, которые регулируют климат, что позволяет поддерживать жизнь. Если другие планеты имеют похожу скорость вращения, то, возможно, они могут быть пригодными для жизни.

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