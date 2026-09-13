Космічний апарат NASA виявив величезного "ведмедя" на Марсі: звідки він взявся (фото)

На Червоній планеті є багато особливостей поверхні, які викликають подив. Ми можемо їх побачити завдяки фотографіям орбітальних апаратів.

Космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter вже 20 років обертається навколо Марса і робить знімки поверхні планети. Деякі знімки є незвичайними. Серед них фотографія величезного "ведмедя", який, здається, дивиться в космос з поверхні Марса. Насправді це зорова ілюзія, пише ScienceAlert.

Mars Reconnaissance Orbiter зробив цей знімок у грудні 2022 року, перебуваючи на висоті 250 км над південною півкулею Марса. На ньому видно особливості рельєфу, що нагадують морду ведмедя.

За словами вчених, обриси голови утворює кругова тріщина, яка з’явилася по краях ударного кратера, заповненого осадовими породами. Очі ведмедя утворюють два невеликі кратери. Припускається, що "ніс" ведмедя — це жерло охололого вулкана, а V-подібна форма навколо нього позначає шлях, яким колись текла лава.

Чому ж ця особливість рельєфу на Марсі нагадує земну тварину? Це черговий приклад явища під назвою парейдолія. Це зорова ілюзія, під час якої мозок розпізнає знайомі образи в неживих предметах або природних явищах.

Mars Reconnaissance Orbiter зробив цей знімок у грудні 2022 року, перебуваючи на висоті 250 км над південною півкулею Марса. На ньому видно особливості рельєфу, що нагадують морду ведмедя Фото: NASA

Саме через це явище люди іноді бачать "обличчя" на поверхні інших планет. Найвідомішим прикладом є "обличчя" на Марсі, яке вперше сфотографував зонд NASA "Вікінг-1" у 1976 році. Пізніше з’ясувалося, що це столова гора.

У 2024 році зонд Європейського космічного агентства Trace Gas Orbiter надіслав на Землю фотографію, на якій було видно "смайлик". Це кільце з хлоридних сольових сполук із двома невеликими кратерами, що нагадують очі. Ця сіль утворилася в результаті випаровування неглибоких водойм у ті часи, коли на Марсі на поверхні була рідка вода.

Такі солоні розчини можуть залишатися рідкими навіть при температурах до мінус 40 градусів Цельсія, коли вода перетворюється на лід. Саме в таких стійких до замерзання розсолах могло тривалий час зберігатися мікробне життя на Марсі в міру того, як на планеті зникала рідка вода, вважають вчені.

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