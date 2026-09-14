Городов на Луне не будет: причина совсем не в деньгах, утверждают ученые

Авторы исследования представили хорошую и плохую новость относительно существования человеческих поселений на спутнике Земли.

В районе полюсов Луны в кратерах, куда миллиарды лет не попадает солнечный свет, сохранился водяной лед, из которого можно добывать воду. По некоторым оценкам запасы воды в полярных регионах на Луне составляют миллиард тонн. Из водяного льда можно получить питьевую воду, кислород для дыхания и также компоненты для ракетного топлива. Эта перспектива вдохновила таких миллиардеров как Джефф Безос и Илон Маск планировать создание на Луне не просто небольших баз, но целых лунных городов. Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Space Technologies, утверждают, что существовать такие города на Луне долго не смогут, пишет Phys.

У ученых есть две новости относительно существования огромных человеческих поселений на спутнике Земли: хороша и плохая.

Исследователи рассчитали, сколько нужно энергии и воды для того, чтобы на Луне существовал большой город с населением в 100 тысяч или даже миллион человек. Хорошая новость состоит в том, что даже без ядреных реакторов такое поселение будет обеспечено энергией. Дело в том, что края кратеров, где находятся залежи водяного льда, и где можно построить город, практически всегда освещены Солнцем. С помощью башен с солнечными панелями, размещенных на краях кратеров можно вырабатывать 3 гигаватта электроэнергии. При этом солнечные панели можно производить прямо на Луне, ведь там полно кремния.

В районе полюсов Луны в кратерах, куда миллиарды лет не попадает солнечный свет, сохранился водяной лед, из которого можно добывать воду Фото: NASA

Плохая новость заключается в том, что даже при наличии одного миллиарда тонн воды, если ее не перерабатывать для повторного использования, огромный город на Луне просуществует всего несколько лет. Если эффективность переработки воды достигнет 98%, как это происходит на Международной космической станции (МКС), город с населением в 1 миллион человек сможет просуществовать не более 100 лет. Запасы воды иссякнут.

Согласно исследованию, другие оценки показывают, что на Луне на самом деле находится примерно в 30 раз меньше воды, а не 1 миллиард тонн. Это значит, что даже небольшой город на Луне останется без воды через 10 лет. В то же время маленькое поселение на 1000 человек сможет существовать в течение нескольких столетий.

Ученые считают, что проблему с водой на Луне можно решить. Для этого нужно либо повысить эффективность переработки воды, либо сократить ее потребление с помощью новых технологий. Но можно найти новый источник воды на спутнике Земли и ученые склоняются к последнему варианту. Вода может скрываться на Луне на глубине в десятки метров и там ее может быть очень много. Просто нужно к ней добраться. Поэтому, перед тем как планировать строительство огромных городов на Луне нужно сначала найти дополнительные запасы воды, считают ученые.

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