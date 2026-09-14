У кентавра в Солнечной системе кольца ведут себя странно: никто не знает почему (фото)

Космический телескоп Уэбб обнаружил, что два кольца у астероида Харикло меняются в противоположных направлениях.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы выяснили, что система колец астероида Харикло, который принадлежит к группе кентавры, имеет неожиданное поведение. Оно указывает на то, что кольца Харикло имеют более сложные физические процессы, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет Space.

До 2013 года астрономы считали, что кольца имеют только планеты-гиганты Солнечной системы Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Но в том же году ученые обнаружили, что у астероида Харикло диаметром 250 км, есть два плотных кольца. Этот астероид вращается вокруг Солнца между орбитами Сатурна и Урана на расстоянии примерно 2,5 миллиарда километров от Земли. Пример Харикло показывает, что кольца могут формироваться даже вокруг малых тел Солнечной системы.

Благодаря космическому телескопу Уэбб астрономы выяснили, что кольца Харикло ведут себя более необычно, чем предполагалось ранее. Напрямую наблюдать Харикло не позволяет даже такой мощный телескоп, как Уэбб, а потому ученые используют для изучения этого объекта метод звездного покрытия. Этот метод позволяет фиксировать снижение яркости звезды, когда перед ней проходит изучаемый объект.

Падения яркости далекой звезды, вызванные покрытием астероидом Харикло и его кольцами Фото: NASA

Астрономы выяснили, что всего за несколько лет кольца Харикло изменились. Было обнаружено противоположные изменения в двух кольцах: внутреннее кольцо стало более непрозрачным, а внешнее — менее непрозрачным.

Эти изменения в кольцах на то, что физические процессы, которые там происходят, более сложные, чем предполагалось. Это открытие имеет большое значение, поскольку раньще ученые считали, что кольца малых небесных тел Солнечной системы являются относительно стабильными.

Результаты исследования заставляют ученых пересмотреть представление о том, как формируются и эволюционируют такие кольца и какие механизмы обеспечивают их устойчивость.

Но астрономы пока не знают, что стало причиной изменений в кольцах Харикло.

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