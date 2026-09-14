У кентавра в Сонячній системі кільця поводяться дивно: ніхто не знає чому (фото)

Космічний телескоп Вебб виявив, що два кільця астероїда Харікло обертаються у протилежних напрямках.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи з’ясували, що система кілець астероїда Харікло, який належить до групи кентаврів, демонструє несподівану поведінку. Це вказує на те, що кільця Харікло характеризуються більш складними фізичними процесами, ніж вважалося раніше. Результати дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

До 2013 року астрономи вважали, що кільця мають лише гігантські планети Сонячної системи — Сатурн, Юпітер, Уран і Нептун. Але в тому ж році вчені виявили, що астероїд Харікло, діаметром 250 км, має два щільні кільця. Цей астероїд обертається навколо Сонця між орбітами Сатурна й Урана на відстані приблизно 2,5 мільярда кілометрів від Землі. Приклад Харікло показує, що кільця можуть утворюватися навіть навколо малих тіл Сонячної системи.

Завдяки космічному телескопу Вебб астрономи з’ясували, що кільця Харікло поводяться не так, як передбачалося раніше. Навіть такий потужний телескоп, як Вебб, не дозволяє безпосередньо спостерігати за "Харікло", тому вчені використовують для вивчення цього об’єкта метод зоряного покриття. Цей метод дозволяє фіксувати зниження яскравості зірки, коли перед нею проходить досліджуваний об’єкт.

Зниження яскравості віддаленої зірки, спричинене проходженням астероїда Харікло та його кілець Фото: NASA

Астрономи з’ясували, що всього за кілька років кільця Харікло зазнали змін. У двох кільцях було виявлено протилежні зміни: внутрішнє кільце стало більш непрозорим, а зовнішнє — менш непрозорим.

Ці зміни в кільцях свідчать про те, що фізичні процеси, які там відбуваються, є складнішими, ніж передбачалося. Це відкриття має велике значення, оскільки раніше вчені вважали, що кільця малих небесних тіл Сонячної системи є відносно стабільними.

Результати дослідження змушують вчених переглянути уявлення про те, як формуються й еволюціонують такі кільця та які механізми забезпечують їхню стабільність.

Однак астрономи поки що не знають, що стало причиною змін у кільцях Харікло.

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