Нічого подібного раніше не бачили: у космосі виявлено дивні джерела випромінювання (фото)

Астрономи виявили абсолютно нові космічні об’єкти, які можуть допомогти розгадати дві загадки астрофізики.

За допомогою рентгенівського космічного телескопа "Чандра" астрономи виявили абсолютно новий тип вже відомих об’єктів: компактних подвійних систем, які "крадуть" газ у зірок-компаньйонів. Ці об’єкти вирізняються слабким рентгенівським випромінюванням і дуже сильним ультрафіолетовим випромінюванням. 84 таких об’єкти було виявлено в чотирьох еліптичних і двох спіральних галактиках, зокрема в сусідній галактиці Андромеда, а також у галактиці Вертушка або M101. Вчені зазначають, що ніколи раніше не бачили нічого подібного. Це відкриття може допомогти розгадати дві космічні загадки. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Компактні подвійні системи можуть складатися з чорних дір зіркової маси, нейтронних зірок і зірок типу "білий карлик", а також зі звичайної масивної зірки. Перші три компактні об’єкти є залишками загиблих масивних зірок і завдяки потужній гравітації вони здатні забирати газ у своїх зірок-компаньйонів. Цей газ закручується навколо компактного об’єкта і падає на його поверхню. Під час цього процесу виникає високоенергетичне рентгенівське випромінювання.

Виявлені компактні об’єкти випромінюють слабке рентгенівське випромінювання, але дуже сильне ультрафіолетове випромінювання, що є дуже незвичайним. Астрономи вважають, що вони знайшли компактні подвійні системи абсолютно нового типу. Ці джерела незвичайного випромінювання можуть допомогти розгадати дві космічні загадки.

Галактика "Вертушка" із нанесеними на зображення колами, що виділяють сім із 84 об"єктів, виявлених астрономами Фото: NASA

Міжзоряне середовище наповнене іонізованим газом, атоми якого позбавлені електронів. Кількість гарячих масивних зірок, які своїм ультрафіолетовим випромінюванням можуть іонізувати міжзоряний газ, є недостатньою, щоб пояснити спостережуваний рівень іонізації. Тому причиною високого рівня іонізації можуть бути виявлені нові компактні об’єкти. Ці джерела випромінювання можуть виступати в ролі регуляторів процесу народження зірок у галактиках.

Друга загадка стосується механізму запуску вибуху наднової типу Ia. Ці вибухи відбуваються тоді, коли на поверхні білого карлика накопичується занадто багато речовини, "вкраденої" у зірки-компаньйона. Вчені до кінця не розуміють, як саме відбувається вибух. Дослідження нового класу компактних подвійних систем може дати відповідь на це питання.

Наднові типу Ia використовуються для вимірювання інтенсивності темної енергії та швидкості розширення Всесвіту, а тому дослідження нових об’єктів у космосі має величезне значення для вивчення еволюції Всесвіту, зазначають астрономи.

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