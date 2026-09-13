Слони успішно пройшли відомий психологічний тест: результат кращий, ніж у багатьох людей

Дослідження вкотре показало, що слони — це досить розумні тварини.

У деяких людей іноді виникає сильний порив замовити доставку їжі після робочого дня ще до того, як вони заглянули в холодильник. Але якщо людям вдається придушити це бажання, то все це завдяки нашому контролю над імпульсивними реакціями, або інгібіторному контролю. Це когнітивний процес, що дозволяє людині стримувати імпульсивні пориви заради вибору більш доречної поведінки, яка сприяє досягненню поставлених цілей. Ця здатність надзвичайно важлива для виживання, і експерименти показали, що багато видів тварин здатні стримувати свої пориви. Вчені вперше застосували класичний психологічний експеримент, щоб продемонструвати, що азіатські слони здатні ефективно стримувати імпульсивні пориви заради отримання їжі. Результати дослідження опубліковано в журналі PLOS One, пише ScienceAlert.

У психологічному експерименті, заснованому на тесті на обхід перешкоди, взяли участь 16 азіатських слонів віком від 4 до 60 років. Тест на обхід перешкоди — це класичний психологічний тест, під час якого перед випробуваним, у даному випадку — слоном, ставиться мета, у даному випадку — смачний фрукт. Щоб перевірити здатність до стримування імпульсів, дослідники перекривають шлях до мети, який здається найпростішим і найочевиднішим. Тварині доводиться обирати альтернативний маршрут, що змушує її діяти всупереч миттєвому пориву.

Вчені помістили фрукт у прозору коробку. До початку основних випробувань слони пройшли етап звикання, під час якого вони вчилися діставати їжу з непрозорої коробки. Однак наявність невидимої перешкоди стала для слонів незвичним випробуванням. Слони бачили фрукт і відчували його запах крізь невеликі отвори в передній стінці ящика, але не могли його дістати.

З іншого боку ящика був отвір, через який можна було дістати фрукт хоботом. Слонам потрібно було придушити бажання тягнутися прямо до їжі, яку вони бачили перед собою, і замість цього знайти обхідний шлях. У підсумку слони змогли пройти цей тест і дістали фрукт. Прозорий бар’єр не вводив слонів в оману.

Однак старшим слонам було важче впоратися із завданням, що може свідчити про зниження когнітивних функцій із віком.

Це дослідження не дає вичерпного уявлення про інтелект слонів, але є важливим початком для подальших досліджень. Тварини, які можуть контролювати свої імпульсивні пориви, як правило, мають більш складне соціальне життя. А для слонів соціальні зв’язки відіграють найважливішу роль, зазначають вчені.

Інші новини науки