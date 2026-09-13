Слоны успешно прошли известный психологический тест: результат лучше, чем у многих людей

Исследование в который раз показало, что слоны являются довольно умными животными.

У некоторых людей иногда возникает сильный порыв заказать доставку еды после рабочего дня еще до того, как они заглянули в холодильник. Но если людям удается подавить это желание, то все это благодаря имеющемся у нас контролю импульсивных реакций или ингибиторному контролю. Это когнитивный процесс, позволяющий человеку сдерживать импульсные порывы ради выбора более подходящего поведения, соответствующего достижению поставленных целей. Эта способность крайне важна для выживания, и эксперименты показали, что многие виды животных способны сдерживать свои порывы. Ученые впервые применили классический психологический эксперимент, чтобы продемонстрировать, что азиатские слоны способны эффективно сдерживать импульсивные порывы ради получения пищи. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One, пишет ScienceAlert.

В психологическом эксперименте, основанном на тесте обхода препятствия, приняли участие 16 азиатских слонов в возрасте от 4 до 60 лет. Тест обхода препятствия — это классический психологический тест, в ходе которого перед испытуемым, в данном случае — слоном, ставится цель, в данном случае вкусный фрукт. Для проверки способности к сдерживанию импульсов исследователи преграждают путь к цели, который кажется наиболее простым и очевидным. Животному приходится выбирать альтернативный маршрут, что вынуждает его действовать вопреки сиюминутному порыву.

Ученые поместили фрукт в прозрачный ящик. До начала основных испытаний слоны прошли этап привыкания, в ходе которого они учились доставать еду из непрозрачного ящика. Но наличие невидимой преграды стало для слонов непривычным испытанием. Слоны видели фрукт и чувствовали его запах через небольшие отверстия в передней стенке ящика, но не могли его достать.

С другой стороны ящика имелось отверстие, через которое можно было достать фрукт хоботом. Слонам требовалось подавить импульс тянуться прямо к еде, которую они видели перед собой, и вместо этого найти обходной путь. В итоге слоны смогли пройти этот тест и достали фрукт. Прозрачный барьер не вводил слонов в заблуждение.

Но более старым слонам было труднее справиться с заданием, что может служить признаком снижения когнитивных функций с возрастом.

Это исследование не дает исчерпывающего представления об интеллекте слонов, но служит важным началом для дальнейших исследований. Животные, которые могут контролировать свои импульсивные порывы, как правило, имеют более сложную социальную жизнь. А для слонов социальные связи играют важнейшую роль, говорят ученые.

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