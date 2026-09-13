Ученые обнаружили в Австралии подземный источник чистой энергии: может обеспечить весь мир

Исследователи нашли источник природного водорода, который может изменить энергетическое будущее человечества.

Хотя водород является невероятно чистым топливом, большая его часть производится с использованием ископаемого топлива. Поэтому ученые активно ищут природные источники водорода, которые могут снизить использование ископаемого топлива и перейти к использованию более чистой энергии. Авторы исследования, опубликованного в журнале International Journal of Hydrogen Energy, нашли "золотую жилу" водорода в Австралии, пишет ScienсeAlert.

Существует несколько геологических процессов, которые способствуют образованию водорода в недрах Земли. Например, это происходит при взаимодействии горячей воды с магнетитом, минералом, который входит в состав железной руды.

В недрах Западной Австралии находится много запасов железной руды и ученые решили выяснить, сколько водорода там содержаться. В итоге ученые получили более полное представление о геологических факторах, определяющих объемы водорода, которые способен создавать магнетит.

В ходе исследования ученые не проводили буровых работ. Они воспроизвели в лабораторных условиях реакции, возникающие при взаимодействии воды и магнетита под высоким давлением и при температуре 200 градусов Цельсия в течение двух месяцев. Это позволило частично воспроизвести условия в недрах Земли.

Ученые не только зафиксировали выделение водорода, но и установили, что порошкообразный магнетит вырабатывает значительно больше водородного газа на грамм массы, чем цельный образец этого минерала.

По слова исследователей, Австралия может обладать колоссальными запасами источника чистой энергии. Местных запасов водорода хватит, чтобы обеспечивать эту страну на протяжении многих поколений. Также Австралия сможет стать крупным экспортером чистой энергии для всего мира.

На пути к обнаружению и извлечению водорода из месторождений железной руды в Австралии предстоит решить еще немало проблем. Но новое исследование стало важным шагом к пониманию того, какие объемы водорода может высвобождать магнетит, и к поиску наиболее эффективных способов его получения.

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