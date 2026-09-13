Вчені виявили в Австралії підземне джерело чистої енергії: воно може забезпечити весь світ

Дослідники виявили джерело природного водню, яке може змінити енергетичне майбутнє людства.

Хоча водень є надзвичайно чистим паливом, значна його частина виробляється з використанням викопного палива. Тому вчені активно шукають природні джерела водню, які можуть зменшити споживання викопного палива та сприяти переходу на використання чистішої енергії. Автори дослідження, опублікованого в журналі International Journal of Hydrogen Energy, знайшли "золоту жилу" водню в Австралії, пише ScienceAlert.

Існує кілька геологічних процесів, які сприяють утворенню водню в надрах Землі. Наприклад, це відбувається під час взаємодії гарячої води з магнетитом — мінералом, що входить до складу залізної руди.

У надрах Західної Австралії є чималі запаси залізної руди, і вчені вирішили з’ясувати, скільки воднецю там міститься. У результаті вчені отримали більш повне уявлення про геологічні фактори, що визначають обсяги воднецю, які здатний утворювати магнетит.

Під час дослідження вчені не проводили бурових робіт. Вони відтворили в лабораторних умовах реакції, що виникають під час взаємодії води та магнетиту під високим тиском і при температурі 200 градусів Цельсія протягом двох місяців. Це дозволило частково відтворити умови в надрах Землі.

Вчені не тільки зафіксували виділення водню, а й встановили, що порошкоподібний магнетит виробляє значно більше водню на грам маси, ніж суцільний зразок цього мінералу.

За словами дослідників, Австралія може мати колосальні запаси джерела чистої енергії. Місцевих запасів водню вистачить, щоб забезпечувати цю країну протягом багатьох поколінь. Також Австралія зможе стати великим експортером чистої енергії для всього світу.

На шляху до виявлення та видобутку водню з родовищ залізної руди в Австралії ще доведеться вирішити чимало проблем. Але нове дослідження стало важливим кроком до розуміння того, які обсяги водню може виділяти магнетит, та до пошуку найефективніших способів його отримання.

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