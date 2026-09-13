Частинка світла ставить під сумнів теорію відносності Ейнштейна: її не повинно існувати

Унікальний фотон, пов’язаний із найяскравішим гамма-спалахом, не мав потрапити на нашу планету. І все ж він це зробив.

Під час вибуху наднової, що стався на відстані понад два мільярди світлових років від нас, виник найяскравіший гамма-спалах серед усіх відомих. Один із фотонів з рекордною енергією цього гамма-спалаху досяг Землі, хоча, згідно із законами фізики, не міг цього зробити. Ця частинка світла мала б давно зникнути в міжгалактичному просторі. Вчені вважають, що можливим поясненням того, що цей унікальний фотон досяг Землі, є те, що в екстремальних умовах простір-час може поводитися інакше, ніж передбачає теорія відносності Ейнштейна. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише IFLScience.

Гамма-спалахи — це високоенергетичні викиди гамма-випромінювання та енергії. Звичайний гамма-спалах за секунди вивільняє стільки енергії, скільки Сонце може створити за весь свій життєвий цикл, тобто за 10 млрд років. Але гамма-спалах GRB 221009A або BOAT (Brightest Of All Time, тобто найяскравіший за всі часи) за лічені секунди створив у 10 разів більше енергії, а тому є найпотужнішим і найяскравішим серед усіх відомих. Цей гамма-спалах у 2022 році досяг Землі у вигляді потужного потоку фотонів, тобто частинок світла, хоча й виник на відстані понад 2 млрд світлових років від нас.

Серед цих фотонів один мав рекордну енергію для частинки світла в гамма-випромінюванні. Згідно із законами фізики, такий фотон не мав би долетіти до Землі. Космічний простір не є абсолютно порожнім. У міжгалактичному середовищі цей фотон мав взаємодіяти з фотонами реліктового випромінювання, що залишилися після Великого вибуху.

Взаємодія фотона з величезною енергією з фотонами реліктового випромінювання мала призвести до перетворення частинки світла гамма-спалаху на інші частинки. По суті, цей фотон мав зникнути, але цього не сталося. Але як він дістався до Землі, адже це суперечить законам фізики? Вчені запропонували можливе пояснення.

Гамма-спалахи — це високоенергетичні викиди гамма-випромінювання та енергії Фото: NASA

Деякі теорії припускають, що темна матерія складається з дуже легких аксіоноподібних частинок. Автори дослідження припустили, що фотони гамма-випромінювання можуть перетворюватися на такі частинки під час подорожі Всесвітом, а потім знову ставати фотонами поблизу нашої галактики. Але проблема в тому, що це дозволяє пояснити рух фотонів з енергією приблизно в 100 разів меншою, ніж у фотона гамма-спалаху BOAT.

Тому фізики припускають, що один із фундаментальних принципів спеціальної теорії відносності Ейнштейна, Лоренц-інваріантність, зазнає змін за надвисоких енергій. Це впливає на характер поширення фотонів у просторі.

За словами фізиків, це означає, що фотони з дуже високою енергією можуть переміщатися Всесвітом таким чином, що уникають взаємодій, які мали б знищити ці частинки світла. Тож, на думку фізиків, саме так фотон із рекордною енергією зміг дістатися Землі.

Вчені зазначають, що це не означає, ніби закони фізики повністю змінюються, але в екстремальних умовах простір-час може поводитися інакше, ніж передбачає теорія відносності Ейнштейна. Це припущення фізиків потрібно перевірити під час подальших досліджень.

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