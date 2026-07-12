В африканской саванне назревает война за территорию: противостояние людей и слонов обостряется (видео)

Исследователи отмечают, что в Намибийском коридоре обитания слонов война за территорию между людьми и дикими животными вот-вот обострится.

Ученые из США и Намибии предупреждают о надвигающейся "войне за территорию": по мере того, как человечество оставляет свой след на все большей территории африканской саванны, противостояние между людьми и слонами все больше обостряется, пишет Science Alert.

За последние два десятилетия в Намибии, Ботсване, а также в некоторых районах Анголы и Замбии, стремительное освоение диких земель привело к еще большему конфликту между людьми и слонами. Ученые считают, что ситуация опасна как для людей, так и для животных.

В ходе исследования ученые изучили общедоступные данные и выявили три основных фактора, обуславливающих рост конфликтов между людьми и слонами в период с 2004 по 2020 год. Главными факторами стали рост численности населения и увеличение масштабов землепользования, но дефицит воды, вызванный изменением климата, также сыграл меньшую роль.

Відео дня

Авторы исследования утверждают, что если все три фактора будут продолжаться бесконтрольно, компьютерная модель прогнозирует, что будущие конфликты за территорию и ресурсы усилятся по количеству, а также масштабу. Результаты также показывают, что площадь, подверженная высокому риску конфликтов между людьми и слонами, увеличится на 33–100 процентов к 2085 году.

Отметим, что новая информация появилась в критически важный момент для сохранения слонов в этом регионе Южной Африки. Наблюдения показывают, что сегодня популяции африканского саванного слона (Loxodonta africana) наконец-то восстанавливаются после десятилетий браконьерства. Однко их ареалы продолжают сокращаться.

Африканские саванные слоны — ключевой вид, поскольку на их плечах лежит судьба множества других животных в саванной экосистеме. К сожалению, дороги и инфраструктура, построенные людьми, направляют животных все более к человеческим поселениям. В этой неестественной среде слоны, как известно, разоряют посевы, наносят травмы людям, разрушают инфраструктуру и причиняют вред скоту. Простыми словами, приближение животных к человеческим поселениям могут иметь разрушительные последствия для местных общин, а порой также приводит к истреблению диких слонов.

Ученые отмечают, что и наиболее распространенной формой конфликта между человеком и слоном являются набеги животных на посевы. Поскольку сельское хозяйство играет столь важную роль в Намибии, ученые полагают, что усугубляющиеся конфликты могут иметь непоправимые последствия.

Другие новости науки