Чудовище из глубин впервые запечатлели в Атлантическом океане: жуткая рыба вышла из темноты (фото)

Исследователи впервые получили видеозапись редкого вида баррелеглазой рыбы, обитающей в своей естественной среде.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, и некоторые из них весьма жуткие. Одно из таких чудищ ученым впервые в истории удалось запечатлеть в глубинах Атлантического океана — мы впервые получили видеозапись редкого вида баррелеглазой рыбы, обитающей в своей естественной среде, пишет Daily Mail.

Это странное животное, появившееся из темноты, получило название Winteria telescopa и было снято во время месячной экспедиции в одну из наименее исследованных частей Атлантического океана. Исследователи из Института океанологии им. Шмидта обнаружили рыбу, плавающую на глубине около 710 метров, используя дистанционно управляемый подводный аппарат SuBastian.

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Известно, что на такой глубине солнечный свет представляет собой лишь слабое свечение, создавая жуткий сумеречный мир, похожий ни на что более близкое к поверхности. В то же время баррелеглазые рыбы известны своими необычайно прозрачными головами, которые позволяют ученым увидеть их необычные глаза внутри черепа. Вместо того, чтобы быть направленными вбок, как у большинства рыб, их трубчатые глаза направлены вверх, чтобы обнаруживать малейшие проблески света, проникающего в недра океана. Эти специализированные глаза также помогают рыбе замечать вспышки биолюминесценции, производимые добычей в темноте.

Увы, по словам ученых, прозрачный купол над головой этих рыб часто разрушаются, когда экземпляры поднимают на поверхность сетями. В результате, почти все, что сегодня известно о них, было получено из поврежденных экземпляров, а не живых особей.

Рыбы-бочкоглазки известны своими необычайно прозрачными головами Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Авторы отмечают, что наблюдение за живым экземпляром Winteria telescopa предоставляет редкую возможность наблюдать за поведением вида в естественной среде обитания. Большинство бочкоглазых рыб обитают на глубине от 600 до 1000 метров ниже поверхности, в мезопелагической или "сумеречной зоне", куда проникает лишь крошечная доля солнечного света.

По словам ученых, вместо того, чтобы сканировать горизонтально, подобно большинству рыб, бочкоглазые рыбы большую часть времени смотрят вверх. Считается, что это помогает им различать силуэты медуз, кальмаров и другой добычи, плавающей в тусклом свете.

Несмотря на свой необычный вид, большинство бочкоглазых рыб достигают в длину всего около 10-15 сантиметров.

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