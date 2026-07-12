Потвору з глибин вперше сфотографували в Атлантичному океані: моторошна риба випливла з темряви (фото)

Дослідники вперше отримали відеозапис рідкісного виду риби з бочкоподібними очима, що мешкає у своєму природному середовищі.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, а деякі з них — вельми моторошні. Одне з таких чудовиськ вченим вперше в історії вдалося зафіксувати в глибинах Атлантичного океану — ми вперше отримали відеозапис рідкісного виду риби з бочкоподібними очима, що мешкає у своєму природному середовищі, пише Daily Mail.

Ця дивна тварина, що з’явилася з темряви, отримала назву Winteria telescopa і була знята під час місячної експедиції в одну з найменш досліджених частин Атлантичного океану. Дослідники з Інституту океанології ім. Шмідта виявили рибу, що плавала на глибині близько 710 метрів, за допомогою дистанційно керованого підводного апарата SuBastian.

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Відомо, що на такій глибині сонячне світло є лише слабким світінням, створюючи моторошний сутінковий світ, який не схожий на те, що відбувається ближче до поверхні. Водночас риби з бочкоподібними очима відомі своїми надзвичайно прозорими головами, що дозволяють вченим побачити їхні незвичайні очі всередині черепа. Замість того, щоб бути спрямованими вбік, як у більшості риб, їхні трубчасті очі спрямовані вгору, щоб виявляти найменші проблиски світла, що проникає в надра океану. Ці спеціалізовані очі також допомагають рибі помічати спалахи біолюмінесценції, що їх випромінює здобич у темряві.

На жаль, за словами вчених, прозорий купол над головою цих риб часто руйнується, коли їх піднімають на поверхню сітками. Як наслідок, майже все, що сьогодні відомо про них, було отримано з пошкоджених екземплярів, а не з живих особин.

Риби-бочкоочки відомі своїми надзвичайно прозорими головами Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Автори зазначають, що спостереження за живим екземпляром Winteria telescopa дає рідкісну можливість спостерігати за поведінкою цього виду в природному середовищі існування. Більшість бочкооких риб мешкають на глибині від 600 до 1000 метрів нижче поверхні, у мезопелагічній або "сутінковій зоні", куди проникає лише незначна частка сонячного світла.

За словами вчених, замість того, щоб сканувати горизонтально, як більшість риб, бочкоокі риби більшу частину часу дивляться вгору. Вважається, що це допомагає їм розрізняти силуети медуз, кальмарів та іншої здобичі, що плаває у тьмяному світлі.

Незважаючи на свій незвичайний вигляд, більшість бочкооких риб досягають у довжину лише близько 10–15 сантиметрів.

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