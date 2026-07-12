Обнаружен новый вид динозавра с невероятно длинной шеей: помогла одна уникальная кость (видео)

Всего одна крошечная, уникальная окаменелая кость помогла ученым открыть совершенно новый вид динозавра с чрезвычайно длинной шеей.

Новый вид динозавра был обнаружен учеными в Таиланде и размер его шеи превосходит се, что мы видели прежде. Кроме того, это уже 15-й вид динозавров, обнаруженный и описанный учеными в Таиланде, пишет IFLScience.

Новый вид получил название Uragasaurus kalasinensis и является зауроподом из северо-восточного Таиланда. По словам авторов открытия, новый вид дополняет растущую картину того, каким был этот регион 143 миллиона лет назад. Кроме того, новый вид является первым официально названным маменхизавридом из Таиланда, а также он расширяет известное географическое распространение клады в Юго-Восточной Азии

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Несмотря на то, что при жизни Uragasaurus kalasinensis достигал невероятных размеров, ученым удалось описать его всего по одному позвонку, обнаруженному в формации Пху Крадунг. По словам ученых, в то время, как динозавр-гигант жил в регионе, это место представляло собой пойму, покрытую озерами и пересеченную многочисленными реками.

По словам ведущего автора исследования Апирута Нилпанапана из Университета Махасаракам в Таиланде, открытие нового вида основано на хорошо сохранившемся переднем спинном позвонке, демонстрирующем характере сочетание признаков, включая уникальную Y-образную конфигурацию.

Команда назвала новый вид Uragasaurus kalasinensis, где "Урага" происходит от санскритского слова "змея", что указывает на длинную шею динозавра. Видовое название является отсылкой к провинции, где была обнаружена окаменелость.

Зауроподы известны своими огромными размерами, четырьмя столбообразными ногами, длинными шеями и уравновешивающими хвостами. Однако новый вид по праву можно считать рекордсменом, поскольку он принадлежит к необычной группе зауроподов, известной как маменхизавры. В эту группу входят такие виды, как Mamenchisaurus sinocanadorum, у которого была аномально длинная шея — до 15 метров, что составляло почти половину всей длины динозавра.

Любопытно, что ученые до сих пор не знают, что именно привело к эволюции таких пропорционально длинных шеек, до конца не ясно. Впрочем, в 2023 году профессор Пол Барретт, эксперт по эволюции зауроподов из Музея естественной истории в Лондоне, предположил, что невероятно длинные шеи, вероятно, были связаны с улучшенным питанием. Впрочем, ученый не исключает, что она могла выполнять и несколько других функций — например, была связана с демонстраций половой охоты или использовалась для борьбы за самок и территорию..

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