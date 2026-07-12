Виявлено новий вид динозавра з неймовірно довгою шиєю: допомогла одна унікальна кістка (відео)

Лише одна крихітна, унікальна скам’яніла кістка допомогла вченим відкрити абсолютно новий вид динозавра з надзвичайно довгою шиєю.

Новий вид динозавра був виявлений вченими в Таїланді, і розмір його шиї перевищує все, що ми бачили раніше. Крім того, це вже 15-й вид динозаврів, виявлений і описаний вченими в Таїланді, пише IFLScience.

Новий вид отримав назву Uragasaurus kalasinensis і є зауроподом із північно-східного Таїланду. За словами авторів відкриття, новий вид доповнює картину, яка поступово вимальовується, щодо того, яким був цей регіон 143 мільйони років тому. Крім того, новий вид є першим офіційно названим маменхізавридом з Таїланду, а також розширює відоме географічне поширення клади в Південно-Східній Азії

Незважаючи на те, що за життя Uragasaurus kalasinensis досягав неймовірних розмірів, вченим вдалося описати його лише за одним хребцем, знайденим у формації Пху Крадунг. За словами вчених, у той час, коли гігантський динозавр мешкав у цьому регіоні, це місце було заплавою, вкритою озерами та пересіченою численними річками.

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За словами головного автора дослідження Апірута Нілпанапана з Університету Махасаракам у Таїланді, відкриття нового виду ґрунтується на добре збереженому передньому спинному хребці, який демонструє характерне поєднання ознак, зокрема унікальну Y-подібну конфігурацію.

Команда назвала новий вид Uragasaurus kalasinensis, де "Урага" походить від санскритського слова "змія", що вказує на довгу шию динозавра. Видова назва є відсиланням до провінції, де було виявлено скам’янілість.

Зауроподи відомі своїми величезними розмірами, чотирма стовпоподібними ногами, довгими шиями та хвостами, що забезпечують рівновагу. Однак новий вид по праву можна вважати рекордсменом, оскільки він належить до незвичайної групи зауроподів, відомої як маменхізаври. До цієї групи входять такі види, як Mamenchisaurus sinocanadorum, у якого була аномально довга шия — до 15 метрів, що становило майже половину всієї довжини динозавра.

Цікаво, що вчені досі не знають, що саме призвело до еволюції таких пропорційно довгих ший — це до кінця не зрозуміло. Втім, у 2023 році професор Пол Барретт, експерт з еволюції зауроподів із Музею природної історії в Лондоні, припустив, що неймовірно довгі шиї, ймовірно, були пов’язані з кращим харчуванням. Втім, вчений не виключає, що вона могла виконувати й кілька інших функцій — наприклад, була пов’язана з демонстрацією статевого полювання або використовувалася для боротьби за самок і територію.

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