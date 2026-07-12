В африканській савані назріває війна за територію: протистояння між людьми та слонами загострюється (відео)

Дослідники зазначають, що в Намібійському коридорі, де мешкають слони, боротьба за територію між людьми та дикими тваринами ось-ось загостриться.

Вчені зі США та Намібії попереджають про наближення "війни за територію": у міру того, як людство залишає свій слід на дедалі більшій території африканської савани, протистояння між людьми та слонами дедалі більше загострюється, пише Science Alert.

За останні два десятиліття в Намібії, Ботсвані, а також у деяких районах Анголи та Замбії стрімке освоєння диких земель призвело до ще більшого конфлікту між людьми та слонами. Вчені вважають, що ситуація є небезпечною як для людей, так і для тварин.

У ході дослідження вчені проаналізували загальнодоступні дані та виявили три основні чинники, що зумовили зростання конфліктів між людьми та слонами у період з 2004 по 2020 рік. Головними чинниками стали зростання чисельності населення та збільшення масштабів землекористування, але дефіцит води, спричинений зміною клімату, також відіграв певну роль.

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Автори дослідження стверджують, що якщо всі три фактори продовжуватимуть розвиватися безконтрольно, комп’ютерна модель прогнозує, що майбутні конфлікти за територію та ресурси посиляться як за кількістю, так і за масштабом. Результати також показують, що площа, на якій існує високий ризик конфліктів між людьми та слонами, збільшиться на 33–100 відсотків до 2085 року.

Зазначимо, що нова інформація з’явилася у критично важливий момент для збереження слонів у цьому регіоні Південної Африки. Спостереження показують, що сьогодні популяції африканського саванного слона (Loxodonta africana) нарешті відновлюються після десятиліть браконьєрства. Однак їхні ареали продовжують скорочуватися.

Африканські саванні слони — ключовий вид, оскільки від них залежить доля безлічі інших тварин у саванній екосистемі. На жаль, дороги та інфраструктура, побудовані людьми, все більше спрямовують тварин до людських поселень. У цьому неприродному середовищі слони, як відомо, нищать посіви, завдають травм людям, руйнують інфраструктуру та шкодять худобі. Простими словами, наближення тварин до людських поселень може мати руйнівні наслідки для місцевих громад, а іноді також призводить до винищення диких слонів.

Вчені зазначають, що найпоширенішою формою конфлікту між людиною та слоном є набіги тварин на посіви. Оскільки сільське господарство відіграє таку важливу роль у Намібії, вчені вважають, що конфлікти, які дедалі загострюються, можуть мати непоправні наслідки.

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