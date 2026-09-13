Ничего подобного раньше не видели: в космосе обнаружены странные источники излучения (фото)

Астрономы обнаружили совершено новые космические объекты, которые могут помочь решить две загадки астрофизики.

С помощью рентгеновского космического телескопа Чандра астрономы обнаружили совершенно новый тип уже известных объектов: компактных двойных систем, которые "крадут" газ у звезд-компаньонов. Эти объекты отличаются слабым рентгеновским излучением и очень сильным ультрафиолетовым излучением. 84 таких объекта были обнаружены в четырех эллиптических и двух спиральных галактиках, в частности в соседней галактике Андромеда, а также галактике Вертушка или M101. Ученые говорят, что никогда раньше не видели ничего подобного. Этот открытие может помочь решить две космические загадки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Компактные двойные системы могут состоять из черных дыр звездной массы, нейтронных звезд и звезд типа белый карлик, а также обычной массивной звезды. Первые три компактных объекта являются остатками погибших массивных звезд и благодаря мощной гравитации они способны забирать газ у своих звезд-компаньонов. Этот газ закручивается вокруг компактного объекта и падает на его поверхность. Во время этого процесса возникает высокоэнергетическое рентгеновское излучение.

Обнаруженные компактные объекты выпускают слабое рентгеновское излучение, но очень сильное ультрафиолетовое излучение, что очень необычно. Астрономы считают, что они нашли компактные двойные системы совершенного нового типа. Эти источники необычного излучения могут помочь решить две космические загадки.

Галактика Вертушка с нанесенными на изображение кругами, выделяющими семь из 84 объектов, обнаруженных астрономами Фото: NASA

Межзвездная среда заполнена ионизированным газом, атомы которого лишены электронов. Количества горячих массивных звезд, которые своим ультрафиолетовым излучением, могут ионизировать межзвездный газ недостаточно, чтобы объяснить наблюдаемый уровень ионизации. Поэтому причиной высокого уровня ионизации могут быть обнаруженные новые компактные объекты. Эти источники излучения могут выступать в роли регуляторов процесса рождения звезд в галактиках.

Вторая загадка касается механизма запуска взрыва сверхновой типа Ia. Эти взрывы происходят тогда, когда на поверхности белого карлика накапливается слишком много вещества, "украденного" у звезды-компаньона. Ученые не до конца понимают, как именно происходит взрыв. Изучение нового класса компактных двойных систем может дать ответ на этот вопрос.

Сверхновые типа Ia используют используются для измерения интенсивности темной энергии и скорости расширения Вселенной, а потому изучение новых объектов в космосе имеет огромное значение для изучения эволюции Вселенной, говорят астрономы.

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