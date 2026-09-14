Міст на Місяці не буде: причина зовсім не в грошах, стверджують вчені

Автори дослідження повідомили про хороші та погані новини щодо існування людських поселень на супутнику Землі.

У районі полюсів Місяця, у кратерах, куди мільярди років не потрапляє сонячне світло, зберігся водяний лід, з якого можна добувати воду. За деякими оцінками, запаси води в полярних регіонах Місяця становлять мільярд тонн. З водяного льоду можна отримати питну воду, кисень для дихання, а також компоненти для ракетного палива. Ця перспектива надихнула таких мільярдерів, як Джефф Безос та Ілон Маск, планувати створення на Місяці не просто невеликих баз, а цілих місячних міст. Автори дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Space Technologies, стверджують, що такі міста на Місяці не зможуть існувати довго, пише Phys.

У вчених є дві новини щодо існування величезних людських поселень на супутнику Землі: хороша та погана.

Дослідники підрахували, скільки енергії та води потрібно для того, щоб на Місяці існувало велике місто з населенням у 100 тисяч або навіть мільйон людей. Гарна новина полягає в тому, що навіть без ядерних реакторів таке поселення буде забезпечене енергією. Справа в тому, що краї кратерів, де знаходяться поклади водяного льоду і де можна побудувати місто, практично завжди освітлені Сонцем. За допомогою веж із сонячними панелями, розміщених на краях кратерів, можна виробляти 3 гігавати електроенергії. При цьому сонячні панелі можна виготовляти прямо на Місяці, адже там багато кремнію.

У районі полюсів Місяця, у кратерах, куди мільярди років не проникає сонячне світло, зберігся водяний лід, з якого можна добувати воду Фото: NASA

Погана новина полягає в тому, що навіть за наявності одного мільярда тонн води, якщо її не переробляти для повторного використання, величезне місто на Місяці проіснує лише кілька років. Якщо ефективність переробки води сягне 98 %, як це відбувається на Міжнародній космічній станції (МКС), місто з населенням у 1 мільйон осіб зможе проіснувати не більше 100 років. Запаси води вичерпаються.

Згідно з дослідженням, інші оцінки свідчать, що на Місяці насправді є приблизно в 30 разів менше води, а не 1 мільярд тонн. Це означає, що навіть невелике місто на Місяці залишиться без води через 10 років. Водночас невелике поселення на 1000 осіб зможе існувати протягом кількох століть.

Вчені вважають, що проблему з водою на Місяці можна вирішити. Для цього потрібно або підвищити ефективність переробки води, або скоротити її споживання за допомогою нових технологій. Але можна знайти нове джерело води на супутнику Землі, і вчені схиляються до останнього варіанту. Вода може ховатися на Місяці на глибині в десятки метрів, і там її може бути дуже багато. Просто потрібно до неї дістатися. Тому, перш ніж планувати будівництво величезних міст на Місяці, потрібно спочатку знайти додаткові запаси води, вважають вчені.

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