Люди на Марсі зможуть жити в будинках із дріжджів та желе: що придумали вчені

Новий метод дає змогу створювати будівельний матеріал, який за міцністю не поступається бетону.

Якщо люди колись дістануться до Марса, то їм доведеться будувати там собі будинки. Їх можна буде звести за допомогою дріжджів, желатину та марсіанського ґрунту, вважають вчені, які представили новий метод будівництва міцних споруд. Дослідження опубліковано в журналі Chem Circularity, пише The Register.

Вчені вважають, що метод, який використовується для збереження швидкопсувних продуктів, відомий як сублімаційна сушка або ліофілізація, можна використовувати для створення міцних і навіть придатних для вторинної переробки будинків на Марсі, надрукованих на 3D-принтері.

Для створення будівельного матеріалу, з якого можна звести будинки на Марсі, необхідні генетично модифіковані дріжджі, желатин, що слугує живильним середовищем для росту дріжджів, та марсіанський ґрунт. За допомогою 3D-принтера отримують пінисту масу, яка під впливом сухої та холодної марсіанської атмосфери зазнає сублімаційної сушки. У результаті вийде легкий, пористий, але неймовірно міцний матеріал, який за міцністю відповідає бетону низьких марок. Такий метод також вимагає менших витрат енергії, ніж термічна обробка марсіанського ґрунту для отримання будівельних матеріалів.

Вчені стверджують, що отриманий матеріал є достатньо міцним, щоб з нього збудувати одно- або двоповерхову будівлю на Землі, де гравітація втричі сильніша, ніж на Марсі. Отже, на Червоній планеті можна без труднощів звести й багатоповерхову будівлю.

Наразі вчені за допомогою дріжджів, желатину та імітації марсіанського ґрунту створили споруду висотою всього 45 мм. Дослідники вважають, що їхню технологію можна масштабувати та використовувати в майбутньому під час будівництва будинків на Марсі.

Але поки що незрозуміло, чи зможуть дріжджі вижити в умовах Червоної планети і чи зможуть такі будинки захистити людей від суворих умов Червоної планети.

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