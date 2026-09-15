Вважалося, що загадкові яри на Марсі утворені рідкою водою: їх утворює щось інше

Виявляється, незвичайні особливості рельєфу на Червоній планеті зовсім не свідчать про наявність рідкої води.

З моменту виявлення ярів на Марсі в 90-х роках минулого століття вчені сподівалися, що вони свідчать про наявність рідкої води на Марсі. Принаймні така вода могла існувати в минулому. У 2014 році NASA з’ясувало, що ці яри формує замерзлий вуглекислий газ, відомий як сухий лід. Але як саме сухий лід міг створити ці яри, залишалося загадкою. Тепер вчені дійшли висновку, що ці особливості рельєфу точно не створила рідка вода. Яри, як вважають вчені, створив інший процес. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Gizmodo.

Яри — це заглиблення в ґрунті, які зазвичай утворюються під дією поточної рідини. Коли космічний апарат NASA Mars Global Surveyor наприкінці 90-х років XX століття сфотографував безліч ярів на Марсі, вчені дійшли висновку, що на Червоній планеті існує або існувала рідка вода. А отже, можливо, й позаземне життя.

Потім у 2002 році з’явилося припущення, що ці яри утворилися за допомогою сухого льоду. Ще пізніше з’явилася гіпотеза про те, що у формуванні ярів беруть участь гейзери з вуглекислого газу. Тепер дослідники переконалися, що свіжі дані апаратів Mars Express і Mars Reconnaissance Orbiter виключають участь води у формуванні ярів на Марсі.

Вчені дійшли двох висновків: вкрай малоймовірно, що у формуванні ярів брала участь рідка вода, і також малоймовірно, що в цьому брали участь гейзери. Нові дані показують, що яри на Марсі з’являються навесні і пов’язані з сезонною сублімацією сухого льоду, тобто переходом льоду відразу в газоподібний стан, оминаючи рідкий.

Вчені вважають, що бульбашки вуглекислого газу діють як мастило, дозволяючи сухому льоду та марсіанському пилу парити над поверхнею. Після цього суміш марсіанського льоду та пилу стікає по поверхні, як лавина, і утворює яр. Рельєф, що утворюється, нагадує земні яри, але механізм його формування зовсім інший.

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