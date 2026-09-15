Японский зонд впервые в истории лазером измерил расстояние до объекта в космосе (фото)

Космический аппарат “Хаябуса-2” два раза направил лазеры на астероид Торифунэ, пролетая мимо со скоростью 18 000 км/ч.

Зонд "Хаябуса-2" впервые в истории измерил расстояние до астероида с помощью лазерного луча. Этот уникальный эксперимент может помочь в защите Земли от астероидной угрозы, пишет IFLScience.

Космический аппарат "Хаябуса-2" известен тем, что впервые в истории доставил на Землю образцы астероида. Это произошло в 2020 году, когда японский зонд отправил на Землю образцы астероида Рюгу. Сейчас в рамках расширенной миссии "Хаябуса-2" летит к небольшому астероиду 1998 KY26, чтобы взять образцы местной горной породы и доставить на Землю.

На пути к своей цели японский зонд впервые в истории измерил расстояние до астероида с помощью лазера. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что аппарат направлял лазеры на астероид Торифунэ с расстояния в 15 и 20 километров. При этом сам зонд летел со скоростью 18 000 км/ч.

Область на астероиде Торифунэ, освещаемая лазером при успешном измерении расстояния (красный цвет), и область при неудачном измерении (синий цвет) Фото: JAXA

Направляя лазерный луч на объект и фиксируя время возвращения отраженного сигнала, можно определить расстояние до него, что, в свою очередь, помогает вычислить его размер. Этот метод измерения расстояния до астероида, который впервые продемонстрировал аппарат "Хаябуса-2", может быть полезным для защиты Земли от астероидной угрозы. Ученые смогут заранее определить положение, размер и скорость движения потенциально опасного астероида.

Что касается основной цели зонда "Хаябуса-2", то ученые считают, что астероид 1998 KY26 имеет ширину всего 11 метров и при этом очень быстро вращается вокруг своей оси. С помощью лазеров ученые надеются определить точный размер этого космического камня. Это необходимо еще и потому, что зонд "Хаябуса-2" имеет ширину 6 метров, а потому ему может быть сложно приземлиться на очень маленький астероид.

Другие новости науки