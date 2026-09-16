Виявлено найменший зоряний об'єкт розміром з планету: вважалося, що це неможливо (фото)

Вченим, ймовірно, доведеться переглянути уявлення про об’єкти, які є чимось середнім між зірками та планетами.

Космічний телескоп "Вебб" зробив одне з наймасштабніших зображень за час своєї роботи, починаючи з 2022 року. На ньому видно область зореутворення IC 348, де народжуються зірки різних розмірів. Астрономи виявили в цьому регіоні, що знаходиться на відстані 1000 світлових років від нас (9,5 квадрильйонів кілометрів), зоряні об’єкти, які, як вважалося, не можуть мати настільки малу масу. Наразі це найменший коричневий карлик серед відомих. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

Коричневі карлики — це так звані "невдалі зірки". Вони народжуються як зірки, але їм не вистачає маси, щоб у ядрі розпочався термоядерний синтез водню. Маса найменших зірок становить близько 8 % маси Сонця. Коричневі карлики мають меншу масу, але при цьому їхня маса повинна бути в 13 разів більшою за масу Юпітера.

Під час дослідження області зореутворення IC 348 на астрономів чекав великий сюрприз. Вони виявили коричневого карлика, маса якого становить лише 0,19 % маси Сонця і приблизно у 2 рази перевищує масу Юпітера. Вважалося, що настільки маленькі коричневі карлики не можуть існувати. Сам факт їхнього існування ставить під сумнів існуючі моделі зореутворення.

Окрім зірок і коричневих карликів у IC 348 астрономи досліджують об"єкти Гербіга — Аро Фото: ESA

Ще один сюрприз чекав на астрономів, коли вони дослідили атмосферу найменшого коричневого карлика. Там було виявлено вуглеводень, що є незвичайною особливістю для цих зоряних об’єктів. Який саме це вуглеводень, поки що не встановлено.

Ще однією несподіванкою для вчених стало те, що вони виявили навколо найменшого коричневого карлика, маса якого порівнянна з масою планети, диск із речовини, де можуть утворюватися планети.

Окрім зірок та коричневих карликів у IC 348 астрономи досліджують об’єкти Гербіга — Аро. Це світні газові структури, які виникають, коли струмені новонароджених зірок стикаються з навколишнім міжзоряним газом і пилом.

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