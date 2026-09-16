Обнаружен самый маленький звездный объект размером с планету: считалось, это невозможно (фото)

Ученым, вероятно, придется изменить представление об объектах, которые представляют собой нечто среднее между звездами и планетами.

Космический телескоп Уэбб сделал одно из самых масштабных изображений за время своей работы, начиная с 2022 года. На нем видна область звездообразования IC 348, где рождаются звезды разных размеров. Астрономы обнаружили в этом регионе, который находится на расстоянии 1000 световых лет от нас (9,5 квадриллионов километров) звездные объекты, которые, как считалось, не могут иметь настолько маленькую массу. Пока что это самый маленький коричневый карлик среди известных. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

Коричневые карлики – это так называемые неудавшиеся звезды. Они рождаются как звезды, но у них не хватает массы, чтобы в ядре произошел запуск термоядерного синтеза водорода. Масса самых маленьких звезд составляет около 8% массы Солнца. Коричневые карлики имеют меньшую массу, но при этом их масса должна быть в 13 раз больше массы Юпитера.

Во время исследования области звездообразования IC 348 астрономов ожидал большой сюрприз. Они обнаружили коричневый карлик, масса которого составляет всего 0,19% массы Солнца и примерно в 2 раза больше массы Юпитера. Считалось, что настолько маленькие коричневые карлики не могут существовать. Сам факт их существования ставит под сомнение существующие модели звездообразования.

Кроме и звезд и коричневых карликов в IC 348 астрономы исследуют объекты Хербига — Аро Фото: ESA

Еще один сюрприз ожидал астрономов, когда они изучили атмосферу самого маленького коричневого карлика. Там был обнаружен углеводород, что является необычной особенностью для этих звездных объектов. Какой именно это углеводород пока не установлено.

Еще одной неожиданностью для ученых стало то, что они обнаружили вокруг самого маленького коричневого карлика, масса которого сопоставима с массой планеты, диск из вещества, где могут формироваться планеты.

Кроме и звезд и коричневых карликов в IC 348 астрономы исследуют объекты Хербига — Аро. Это светящиеся газовые структуры, которые возникают, когда струи новорожденных звезд сталкиваются с окружающим межзвездным газом и пылью.

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