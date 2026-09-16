Самая большая ракета в мире летит в неизведанное: эти 10 часов могут изменить будущее

Стала известна дата нового запуска сверхтяжелой ракеты Starship от компании SpaceX, которая, как считается, может произвести революцию в космических полетах.

Компания SpaceX Илона Маска объявила о том, что следующий запуск полностью многоразовой 124-метровой мегаракеты Starship состоится во вторник 22 сентября в 15:15 по киевскому времени. Ракета, которая призвана помочь человечеству колонизировать Луну и Марс, должна впервые совершить орбитальный полет. Запуск состоится с космодрома компании SpaceX в Техасе, пишет Space.

Напоминаем, что самая большая в мире ракета Starship, состоящая из ускорителя Super Heavy и верхней ступени Ship (ее можно использовать для пилотируемых и грузовых миссий) впервые была запущена в 2023 году. Так началась серия испытаний, которая продолжается до сих пор. В рамках 14-го испытательного полета, который состоится 22 сентября, верхняя ступень Ship должна впервые выйти на околоземную орбиту. До этого она совершала только суборбитальные полеты.

Согласно плану, космический корабль Ship высотой 52 метра шесть раз облетит Землю на высоте около 275 километров. Затем через 10 часов после старта он должен приводнится в Тихом океане к западу от Чили. Во время прошлых запусков Ship совершал суборбитальный полет всего в течение часа, не совершал полного облета Земли и приводнялся в Индийском океане.

Но для ускорителя Super Heavy ничего не меняется. Он, как и раньше, должен приводнится в Мексиканском заливе примерно через семь минут после старта.

Обе части мегаракеты Starship являются многоразовыми. Это значит, что их можно повторно использовать для новых полетов в космос. Одним из преимуществ этой ракеты, которая, как считается, может произвести революцию в космических полетах, является способ посадки ее ступеней. В будущем они будут приземляться снова на стартовые башни с помощью специальных манипуляторов и таким образом их можно быстро подготовить к новому полету. Ускоритель Super Heavy уже три раза совершал подобную посадку ранее, но Ship еще ни разу этого не делал.

Главная цель 14-го испытательного полета Starship состоит в том, чтобы космический корабль Ship вышел на орбиту вокруг Земли, а его посадка на стартовую башню будет реализована в следующий раз.

Компания SpaceX заявляет, что Starship позволит человечеству колонизировать Луну, Марс, а также другие небесные тела благодаря более низкой стоимости запуска и возможности вывести в космос много людей и грузов на борту.

Также 22 сентября ракета Starship выведет на орбиту 26 спутников Starlink версии V3, которые позволят существенно повысить скорость доступа к интернету по всему миру. Илон Маск заявлял, что в конечном итоге группировка Starlink должна состоять из 100 000 спутников нового поколения. Сейчас на околоземной орбите находится более 11 000 спутников Starlink.

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