Найбільша ракета у світі летить у невідоме: ці 10 годин можуть змінити майбутнє

Стала відома дата нового запуску надважкої ракети Starship від компанії SpaceX, яка, як вважається, може спричинити революцію у космічних польотах.

Компанія SpaceX Ілона Маска оголосила, що наступний запуск повністю багаторазової 124-метрової мегаракети Starship відбудеться у вівторок, 22 вересня, о 15:15 за київським часом. Ракета, яка покликана допомогти людству колонізувати Місяць і Марс, має вперше здійснити орбітальний політ. Запуск відбудеться з космодрому компанії SpaceX у Техасі, пише Space.

Нагадуємо, що найбільша у світі ракета Starship, яка складається з прискорювача Super Heavy та верхнього ступеня Ship (його можна використовувати для пілотованих і вантажних місій), була вперше запущена у 2023 році. Так розпочалася серія випробувань, яка триває досі. У рамках 14-го випробувального польоту, який відбудеться 22 вересня, верхній ступінь Ship має вперше вийти на навколоземну орбіту. До цього вона здійснювала лише суборбітальні польоти.

Згідно з планом, космічний корабель Ship висотою 52 метри шість разів облетить Землю на висоті близько 275 кілометрів. Потім, через 10 годин після старту, він має приводнитися в Тихому океані на захід від Чилі. Під час попередніх запусків Ship здійснював суборбітальний політ лише протягом години, не здійснював повного обльоту Землі та приводнювався в Індійському океані.

Але для прискорювача Super Heavy нічого не змінюється. Він, як і раніше, має приводнитися в Мексиканській затоці приблизно через сім хвилин після старту.

Обидві частини мегаракети Starship є багаторазовими. Це означає, що їх можна повторно використовувати для нових польотів у космос. Однією з переваг цієї ракети, яка, як вважається, може спричинити революцію у космічних польотах, є спосіб посадки її ступенів. У майбутньому вони будуть приземлятися знову на стартові вежі за допомогою спеціальних маніпуляторів, і таким чином їх можна швидко підготувати до нового польоту. Прискорювач Super Heavy вже тричі здійснював подібну посадку раніше, але Ship ще жодного разу цього не робив.

Головна мета 14-го випробувального польоту Starship полягає в тому, щоб космічний корабель Ship вийшов на орбіту навколо Землі, а його посадка на стартову вежу відбудеться наступного разу.

Компанія SpaceX заявляє, що Starship дозволить людству колонізувати Місяць, Марс, а також інші небесні тіла завдяки нижчій вартості запуску та можливості вивести в космос велику кількість людей і вантажів на борту.

Також 22 вересня ракета Starship виведе на орбіту 26 супутників Starlink версії V3, які дозволять істотно підвищити швидкість доступу до Інтернету в усьому світі. Ілон Маск заявляв, що в кінцевому підсумку супутникова група Starlink має складатися зі 100 000 супутників нового покоління. Наразі на навколоземній орбіті перебуває понад 11 000 супутників Starlink.

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