Час на Марсі протікає інакше, ніж на Землі: від цього можуть постраждати астронавти

Вчені з’ясували, що час на Червоній планеті плине швидше, ніж на нашій планеті, і підрахували, на скільки саме.

Дослідники підрахували, наскільки швидше йдуть годинники на Марсі, і визначили, що це означає для майбутніх місій на Червону планету. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal.

На всій Землі високоточні годинники допомагають підтримувати єдиний стандарт вимірювання часу. Оскільки умови на Землі та Марсі відрізняються, то плин часу на Червоній планеті не збігається з плином часу на нашій планеті. Тепер вчені знають, наскільки швидше минає час на Марсі.

Дослідники розрахували різницю в часі між Марсом і Землею, врахувавши гравітацію на Марсі, швидкість руху та форму орбіти Червоної планети, а також гравітаційний вплив Сонця та Землі.

Команда фізиків підрахувала, що час на планеті проходить у середньому на 477 мікросекунд швидше за добу, ніж на Землі. Дослідники також виявили, що ця різниця змінюється на 226 мікросекунд протягом одного марсіанського року, який триває 687 земних діб. Частково це пов’язано з тим, що Марс має більш витягнуту орбіту, ніж Земля, а отже, відстань від Червоної планети до Сонця змінюється.

Вимірювання плину часу на Марсі виявилося складним завданням: частково через те, що сила тяжіння на його поверхні приблизно вп’ятеро слабша за земну, а частково через те, що рік там триваліший, що призводить до більш різких коливань відстані до Сонця.

Точний відлік часу має важливе значення для систем зв’язку та навігації. Дослідження показало, що різниця в часі між нашою планетою та Марсом матиме серйозні наслідки для майбутніх пілотованих місій на Червону планету.

Наразі передача повідомлень між Землею та Марсом займає від 4 до 24 хвилин залежно від взаємного розташування планет на їхніх орбітах. Тому майбутні системи синхронізації зв’язку між планетами повинні враховувати різницю в часі, розраховану вченими.

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