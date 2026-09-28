Новый космический телескоп NASA за $1 миллиард сможет заглянуть в самое начало Вселенной

NASA объявило о начале проектирования нового космического телескопа PRIMA, который сможет заглянуть дальше во Вселенную, чем знаменитый телескоп Уэбб.

Началось проектирование мощного космического телескопа PRIMA, который станет первым представителем нового класса космических телескопов Probe Explorers. Его цель состоит в том, чтобы получить данные о происхождении планет, галактик и черных дыр. Если все пойдет по плану телескоп будет запущен в космос 2033 году, пишет Live Science.

Космический PRIMA станет первой обсерваторией нового класса комических телескопов NASA под названием Probe Explorers. Цель этих обсерваторий состоит в том, чтобы получить больше научных данных о Вселенной за меньшие деньги. Космические телескопы NASA относятся либо к бюджетным миссиям с ограничением стоимости в несколько сотен миллионов долларов, либо к флагманским миссиям, стоимость которых составляет несколько миллиардов долларов. Обсерватории Probe Explorers должны занять промежуточную нишу.

Флагманскими миссиями являются запущенный в 2021 году космический телескоп Уэбб, стоимость разработки которого составила 10 миллиардов долларов и недавно запущенный космический телескоп Нэнси Грейс Роман, стоимость которого составила около 4,3 миллиарда долларов. Стоимость телескопа PRIMA, без учета затрат на запуск, составляет 1,2 миллиарда долларов.

Стоимость телескопа PRIMA, без учета затрат на запуск, составляет 1,2 миллиарда долларов Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, этот космический телескоп, если все пойдет по плану, будет запущен в 2033 году. Сейчас начался этап проектирования и разработки необходимых технологий.

PRIMA будет исследовать космос в дальнем инфракрасном диапазоне света и сможет заглянуть дальше во Вселенную, чем это может сделать космический телескоп Уэбб, работающий в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне света. Основная задача телескопа состоит в том, чтобы выяснить, как сформировались первые планеты и как они формируются сейчас. Также астрономы хотят узнать, как появились первые галактики и черные дыры, как они росли и развивались в течение миллиардов лет.

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