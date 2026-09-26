Искривление пространства: телескоп Хаббл совершил 200 000 оборотов вокруг Земли (фото)

Международная космическая станция совершила меньшее количество оборотов вокруг Земли, чем телескоп Хаббл. А рекорд принадлежит зондам, которые стали космическим мусором.

Космический телескоп Хаббл, который находится в космосе более 36 лет, совершил 200 000-й оборот вокруг Земли. Это произошло 19 сентября, как сообщили ученые из NASA. Как раз в это время телескоп проводил исследования, направленные на определение скорости расширения Вселенной, пишет Space.

Космический телескоп Хаббл начал работу в апреле 1990 года и тех пор выполнил более 1,7 наблюдений за космосом, а также совершил по состоянию на 26 сентября, уже более 200 000 оборотов вокруг Земли. Изначально обсерватория должна была работать 15 лет, но она продолжает исследование космоса уже 36 лет и, как планируют в NASA, будет работать до середины 2030-х годов.

За 36 лет на околоземной орбите телескоп Хаббл преодолел расстояние более 8 миллиардов километров, находясь на высоте примерно 480 км над поверхностью нашей планеты. Космический телескоп движется со скоростью примерно 27 000 км/ч, совершает около 15 оборотив вокруг Земли в сутки, то есть один оборот каждые 95 минут.

За 36 лет на околоземной орбите телескоп Хаббл преодолел расстояние более 8 миллиардов километров Фото: NASA

В 2008 году телескоп Хаббл совершил свой 100 000-й оборот вокруг Земли, а 19 сентября 2026 года – 200 000-й оборот вокруг нашей планеты. В это время он занимался исследованием, направленным на определение скорости расширения космоса. Это исследование продолжается и сейчас. Обсерватория наблюдает за скоплением галактик MACS J0417, пытаясь обнаружить повторное появление более далекого взрыва сверхновой (так умирают массивные звезды).

Скопление галактик действует как гравитационная линза, то есть своей гравитацией искривляет и усиливает свет от более далекой сверхновой. По сути масса огромного скопления искривляет пространство-время.

Скопление галактик MACS J0417 Фото: NASA

Поскольку свет может идти разными путями вокруг скопления, одна и та же сверхновая может появляться в поле зрения Хаббла несколько раз с интервалом в месяцы или даже годы. Отслеживание этих появлений помогает составить карту распределения массы в скоплении галактик и уточнить значение скорости расширения Вселенной.

Сейчас телескоп Хаббл постепенно снижается и в следующем десятилетии его контролируемо спустят в атмосферу Земли, где он сгорит. Также стоит отметить, что некоторые приборы телескопа вышли из строя. Последний раз Хаббл ремонтировали астронавты NASA в 2009 год, но новых ремонтных миссий не запланировано.

Последний раз Хаббл ремонтировали астронавты NASA в 2009 год, но новых ремонтных миссий не запланировано Фото: NASA

Хотя может показаться, что 200 000 оборотов вокруг Земли это много, все же телескоп Хаббл не является рекордсменом в этом плане. Есть как минимум три американских космических аппарата, правда уже не работающие и они являются космическим мусором, которые совершили больше, оборотов вокруг нашей планеты.

Например, спутник Vanguard 1, запущенный в 1958 году, совершил уже 274 550 оборотов. Спутник Explorer 7, запущенный в 1959 году — 347 440 оборотов, спутник TIROS-1, запущенный 1960 году — 352 640 оборотов.

Международная космическая станция (МКС), которая совершает один оборот вокруг Земли за 93 минуты, уже совершила 152 800 оборотов Фото: wikipedia

В то же время Международная космическая станция (МКС), которая совершает один оборот вокруг Земли за 93 минуты, уже совершила 152 800 оборотов. Это если начинать отсчет с появления первого модуля МКС в 1998 году. Если же считать с момента появления на МКС первых астронавтов в 2000 году, то орбитальная станция еще не совершила даже 150 000 оборотов. Это произойдет 2 апреля 2028 года.

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