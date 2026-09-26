Викривлення простору: телескоп Хаббл здійснив 200 000 обертів навколо Землі (фото)

Міжнародна космічна станція зробила менше обертів навколо Землі, ніж телескоп Хаббл. А рекорд належить зондам, які перетворилися на космічне сміття.

Космічний телескоп Хаббл, який перебуває у космосі понад 36 років, здійснив 200 000-й оберт навколо Землі. Це сталося 19 вересня, як повідомили вчені з NASA. Саме в цей час телескоп проводив дослідження, спрямовані на визначення швидкості розширення Всесвіту, пише Space.

Космічний телескоп Хаббл розпочав роботу у квітні 1990 року і з того часу виконав понад 1,7 спостережень за космосом, а також, станом на 26 вересня, здійснив уже понад 200 000 обертів навколо Землі. Спочатку обсерваторія мала працювати 15 років, але вона продовжує досліджувати космос уже 36 років і, як планують у NASA, працюватиме до середини 2030-х років.

За 36 років на навколоземній орбіті телескоп Хаббл подолав відстань понад 8 мільярдів кілометрів, перебуваючи на висоті приблизно 480 км над поверхнею нашої планети. Космічний телескоп рухається зі швидкістю приблизно 27 000 км/год, робить близько 15 обертів навколо Землі за добу, тобто один оберт кожні 95 хвилин.

За 36 років на навколоземній орбіті телескоп Хаббл подолав відстань понад 8 мільярдів кілометрів Фото: NASA

У 2008 році телескоп Хаббл здійснив свій 100 000-й оберт навколо Землі, а 19 вересня 2026 року — 200 000-й оберт навколо нашої планети. У цей час він займався дослідженням, спрямованим на визначення швидкості розширення космосу. Це дослідження триває й досі. Обсерваторія спостерігає за скупченням галактик MACS J0417, намагаючись виявити повторну появу більш віддаленого вибуху наднової (так вмирають масивні зірки).

Скупчення галактик діє як гравітаційна лінза, тобто своєю гравітацією викривляє та підсилює світло від більш віддаленої наднової. По суті, маса величезного скупчення викривляє простір-час.

Скупчення галактик MACS J0417 Фото: NASA

Оскільки світло може пролягати різними шляхами навколо скупчення, одна й та сама наднова може з’являтися в полі зору Хаббла кілька разів з інтервалом у місяці чи навіть роки. Відстеження цих появ допомагає скласти карту розподілу маси в скупченні галактик і уточнити значення швидкості розширення Всесвіту.

Зараз телескоп Хаббл поступово опускається, і в наступному десятилітті його контрольовано спустять у атмосферу Землі, де він згорить. Також варто зазначити, що деякі прилади телескопа вийшли з ладу. Востаннє Хаббл ремонтували астронавти NASA у 2009 році, але нових ремонтних місій не заплановано.

Востаннє Хаббл ремонтували астронавти NASA у 2009 році, але нових ремонтних місій не заплановано Фото: NASA

Хоча може здатися, що 200 000 обертів навколо Землі — це багато, проте телескоп Хаббл не є рекордсменом у цьому плані. Є щонайменше три американські космічні апарати, щоправда, вони вже не працюють і є космічним сміттям, які здійснили більше обертів навколо нашої планети.

Наприклад, супутник Vanguard 1, запущений у 1958 році, здійснив уже 274 550 обертів. Супутник Explorer 7, запущений у 1959 році, — 347 440 обертів, супутник TIROS-1, запущений у 1960 році, — 352 640 обертів.

Міжнародна космічна станція (МКС), яка робить один оберт навколо Землі за 93 хвилини, вже здійснила 152 800 обертів Фото: wikipedia

Водночас Міжнародна космічна станція (МКС), яка робить один оберт навколо Землі за 93 хвилини, вже здійснила 152 800 обертів. Це якщо починати відлік із появи першого модуля МКС у 1998 році. Якщо ж рахувати з моменту прибуття на МКС перших астронавтів у 2000 році, то орбітальна станція ще не зробила навіть 150 000 обертів. Це відбудеться 2 квітня 2028 року.

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