Виявлено нового гігантського динозавра: кігті до 1 метра та несподівана кількість зубів (фото)

Незважаючи на свій грізний вигляд і величезні розміри, цей динозавр, найімовірніше, не був хижаком.

Теризинозаври (Therizinosauria) — це рідкісна група теропод, до якої належать як хижі динозаври, на кшталт тиранозавра, так і деякі травоїдні. Теризинозаври мали на передніх кінцівках найдовші кігті в історії — їхня довжина сягала 1 метра. Палеонтологи виявили в Китаї новий вид покритого пір’ям теризинозавра, який є найбільшим і найдивнішим серед усіх відомих. Динозавр, названий Kayrasaurus changliensis, ймовірно, не був хижаком, а харчувався рослинами. Дослідження опубліковано в Journal of Systematic Paleontology, пише Popular Science.

Теризинозаври були дуже схожі один на одного. У них були довгі шиї та маленькі голови, вони пересувалися на двох лапах, а на передніх кінцівках мали величезні кігті. Їхнє тіло було вкрите пір’ям. Теризинозаври жили в пізньому крейдяному періоді, приблизно 100–65 мільйонів років тому, і були одними з останніх динозаврів на Землі.

Реконструкція зовнішнього вигляду Kayrasaurus changliensis Фото: Popular Science

Kayrasaurus changliensis, за словами вчених, є найбільшим із відомих теризинозаврів, як показало дослідження майже повного скелета стародавньої тварини.

Знайдений динозавр важив від 113 до 270 кілограмів, а довжина його тіла становила близько 3,6 метра. Ця особина була молодою, отже, як вважають вчені, дорослий Kayrasaurus changliensis міг мати ще більшу масу та розміри. Kayrasaurus changliensis у 1,6 раза більший за другого за величиною теризинозавра, знайденого в Китаї — Beipiaosaurus inexpectus.

Палеонтологи виявили майже повний скелет Kayrasaurus changliensis Фото: Popular Science

Окрім розміру, цей вид відрізнявся від інших теризинозаврів своїми щелепами та зубами. По-перше, нижня щелепа трохи виступала вперед. По-друге, на нижній щелепі було 45 зубів, а на верхній — 32 зуби. Жоден теризинозавр не мав більше 40 зубів на жодній із щелеп. Також на щелепах Kayrasaurus changliensis виявлено великі отвори, але палеонтологи поки що не знають, яку функцію вони виконували.

Вчені вважають, що новий вид динозаврів не був хижаком, а, ймовірно, харчувався рослинами. Його щелепи та зуби нагадують ті, що є у травоїдних динозаврів. Можливо, довгі кігті використовувалися для того, щоб притягувати до себе гілки дерев.

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