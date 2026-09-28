Реконструкція показала, з якою швидкістю ходили тиранозаври

Вчені проаналізували перший знайдений слід тиранозавра, щоб з’ясувати, з якою швидкістю міг пересуватися динозавр.

Скам'янілий слід тиранозавра був виявлений вчителем природничих наук середньої школи Кентом Хапсом, який працював на розкопках скам'янілостей у Північній Дакоті. Аналіз цього сліду показав, що цей найбільший хижак, мабуть, ходив зі швидкістю звичайної людини, пише Independent.

Послідовність із чотирьох слідів довжиною сім метрів свідчить про те, що динозавр рухався зі швидкістю від 1,5 до 2 метрів на секунду. Така швидкість відповідає швидкій ходьбі людини.

Хоча окремі відбитки дорослих тиранозаврів знаходили й раніше, повний слід дав змогу дослідникам уперше вивчити положення ніг і довжину кроку динозавра.

"Кістки дають нам безліч відомостей про цих тварин, але сліди фіксують конкретні моменти їхньої поведінки. Завдяки слідам ми дійсно можемо стежити за твариною, коли вона пересувається по ландшафту. Це надзвичайно рідкісне явище для тиранозавра", — каже старший куратор відділу палеонтології хребетних у Денверському музеї природи та науки Тайлер Лайсон.

Сліди збереглися завдяки незвичайному геологічному процесу, під час якого м’який мул заповнив западини, а потім затвердів протягом мільйонів років, залишивши трипалі відбитки з пісковика на схилі пагорба.

Масивні відбитки довжиною близько метра кожен були ідентифіковані як такі, що належать дорослому тиранозавру, завдяки їхнім розмірам, трипалій формі, вузьких кутів пальців та великої кількості скелетів тиранозаврів, виявлених у безпосередній близькості.

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