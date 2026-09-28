Реконструкция показала, с какой скоростью ходили тираннозавры

Ученые проанализировали первый найденный след тираннозавра, чтобы узнать, насколько быстро мог передвигаться динозавр.

Окаменевший след тираннозавра был обнаружен учителем естественных наук средней школы Кентом Хапсом, который работал на раскопках окаменелостей в Северной Дакоте. Анализ этого следа показал, что высший хищник видимо, ходил со скорость обычного человека, пишет Independent.

Последовательность из четырех следов длиной семь метров указывает на то, что динозавр двигался со скоростью от 1,5 до 2 метров в секунду. Такая скорость эквивалентна быстрой человеческой ходьбе.

Хотя отдельные отпечатки взрослых тираннозавров находили и раньше, полный след позволил исследователям впервые изучить положение ног и длину шага динозавра.

“Кости рассказывают нам огромное количество об этих животных, но следы фиксируют момент поведения. Благодаря тропе мы действительно можем следить за животным, когда оно перемещается по ландшафту. Это невероятно редко для тираннозавра”, - говорит старший куратор отдела палеонтологии позвоночных в Денверском музее природы и науки Тайлер Лайсон.

Следы сохранились благодаря необычному геологическому процессу, когда мягкая грязь заполнила впадины, а затем затвердела в течение миллионов лет, оставив трехпалые отливы из песчаника на склоне холма.

Массивные отпечатки длиной около метра каждый были идентифицированы как принадлежащие взрослому тираннозавра из-за их масштаба, трехпалой формы, узких углов пальцев и обилия скелетов тираннозавра, обнаруженных в непосредственной близости.

Другие новости науки