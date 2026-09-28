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Перший планетохід на Марсі: апарат NASA надіслав на Землю останнє повідомлення (фото)

Перший планетохід на Марсі: апарат NASA надіслав на Землю останнє повідомлення
Перший планетохід на Марсі: апарат NASA надіслав на Землю останнє повідомлення | Фото: NASA

29 років тому посадковий модуль Mars Pathfinder передав на Землю свій останній сигнал. Але разом із марсоходом Sojourner він назавжди увійшов в історію.

27 вересня 1997 року місія NASA Mars Pathfinder передала на Землю свій останній пакет даних. Таким чином завершилася історична місія на Марс, яка була розрахована на 1 місяць, але тривала майже 3 місяці, пише Space.

Місія Mars Pathfinder складалася з посадкового модуля та першого в історії марсохода під назвою Sojourner. Запуск місії NASA відбувся 4 грудня 1996 року, а 4 липня 1997 року посадковий модуль приземлився на поверхню Марса в долині Арес, у районі рівнини Хріса. Незабаром після цього апарат Mars Pathfinder і марсохід Sojourner розпочали дослідження Червоної планети.

Перший планетохід на Марсі: апарат NASA надіслав на Землю останнє повідомлення
На знімку видно частину посадкового модуля та марсохід, який сфотографував Mars Pathfinder
Фото: NASA

Спочатку ця історична місія була розрахована лише на 30 днів, але обидва апарати працювали майже 3 місяці. 27 вересня 1997 року посадковий модуль надіслав на Землю останнє повідомлення, після чого зв’язок обірвався. Фахівці NASA намагалися відновити зв'язок з апаратом до березня 1998 року, але 10 березня місія була визнана завершеною. Вважається, що у Mars Pathfinder вийшла з ладу батарея через велику кількість циклів заряджання та розряджання. У результаті перестали працювати всі прилади.

NASA використала цю місію для випробування низки технологічних рішень, які згодом застосовувалися під час подальших досліджень Марса.

Перший планетохід на Марсі: апарат NASA надіслав на Землю останнє повідомлення
Mars Pathfinder зробив понад 16 500 знімків поверхні Червоної планети, а Sojourner — ще 550 фотографій
Фото: NASA

Mars Pathfinder зробив понад 16 500 знімків поверхні Червоної планети, а Sojourner — ще 550 фотографій. Апарати провели 15 хімічних аналізів марсіанських гірських порід і ґрунту, а також зібрали дані про погодні умови на Червоній планеті.

Перший планетохід на Марсі: апарат NASA надіслав на Землю останнє повідомлення
Марсохід Sojourner на Марсі
Фото: NASA

Місія Mars Pathfinder продемонструвала, що колісний марсохід здатний успішно здійснити посадку та проводити наукові дослідження на Марсі, а також те, що посадковий модуль і марсохід можуть працювати на планеті довше, ніж розрахований термін експлуатації.

Успіх цієї місії проклав шлях для наступних дослідників Марса: марсоходів Spirit та Opportunity, запущених у 2004 році. Їхній термін служби був розрахований на 90 днів, але в підсумку перший апарат працював на Марсі понад 6 років, а другий — понад 14 років.

У 2012 році на Червону планету прибув марсохід NASA Curiosity, а в 2021 році — марсохід Perseverance. На відміну від Sojourner, Spirit та Opportunity, термін служби яких обмежувався можливостями батарей, що отримували енергію від Сонця, ці марсоходи оснащені ядерними джерелами енергії та продовжують працювати й досі.

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