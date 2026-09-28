Перший планетохід на Марсі: апарат NASA надіслав на Землю останнє повідомлення (фото)

29 років тому посадковий модуль Mars Pathfinder передав на Землю свій останній сигнал. Але разом із марсоходом Sojourner він назавжди увійшов в історію.

27 вересня 1997 року місія NASA Mars Pathfinder передала на Землю свій останній пакет даних. Таким чином завершилася історична місія на Марс, яка була розрахована на 1 місяць, але тривала майже 3 місяці, пише Space.

Місія Mars Pathfinder складалася з посадкового модуля та першого в історії марсохода під назвою Sojourner. Запуск місії NASA відбувся 4 грудня 1996 року, а 4 липня 1997 року посадковий модуль приземлився на поверхню Марса в долині Арес, у районі рівнини Хріса. Незабаром після цього апарат Mars Pathfinder і марсохід Sojourner розпочали дослідження Червоної планети.

На знімку видно частину посадкового модуля та марсохід, який сфотографував Mars Pathfinder Фото: NASA

Спочатку ця історична місія була розрахована лише на 30 днів, але обидва апарати працювали майже 3 місяці. 27 вересня 1997 року посадковий модуль надіслав на Землю останнє повідомлення, після чого зв’язок обірвався. Фахівці NASA намагалися відновити зв'язок з апаратом до березня 1998 року, але 10 березня місія була визнана завершеною. Вважається, що у Mars Pathfinder вийшла з ладу батарея через велику кількість циклів заряджання та розряджання. У результаті перестали працювати всі прилади.

NASA використала цю місію для випробування низки технологічних рішень, які згодом застосовувалися під час подальших досліджень Марса.

Mars Pathfinder зробив понад 16 500 знімків поверхні Червоної планети, а Sojourner — ще 550 фотографій Фото: NASA

Mars Pathfinder зробив понад 16 500 знімків поверхні Червоної планети, а Sojourner — ще 550 фотографій. Апарати провели 15 хімічних аналізів марсіанських гірських порід і ґрунту, а також зібрали дані про погодні умови на Червоній планеті.

Марсохід Sojourner на Марсі Фото: NASA

Місія Mars Pathfinder продемонструвала, що колісний марсохід здатний успішно здійснити посадку та проводити наукові дослідження на Марсі, а також те, що посадковий модуль і марсохід можуть працювати на планеті довше, ніж розрахований термін експлуатації.

Успіх цієї місії проклав шлях для наступних дослідників Марса: марсоходів Spirit та Opportunity, запущених у 2004 році. Їхній термін служби був розрахований на 90 днів, але в підсумку перший апарат працював на Марсі понад 6 років, а другий — понад 14 років.

У 2012 році на Червону планету прибув марсохід NASA Curiosity, а в 2021 році — марсохід Perseverance. На відміну від Sojourner, Spirit та Opportunity, термін служби яких обмежувався можливостями батарей, що отримували енергію від Сонця, ці марсоходи оснащені ядерними джерелами енергії та продовжують працювати й досі.

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