Первый планетоход на Марсе: аппарат NASA передал на Землю последнее сообщение (фото)

29 лет назад посадочный модуль Mars Pathfinder передал на Землю свой последний сигнал. Но вместе с марсоходом Sojourner он навсегда вошел в историю.

27 сентября 1997 года миссия NASA Mars Pathfinder передала на Землю свой последний пакет данных. Таким образом завершилась историческая миссия на Марс, которая была рассчитана на 1 месяц, но продолжалась почти 3 месяца, пишет Space.

Миссия Mars Pathfinder включала в себя посадочный модуль и первый в истории марсоход под названием Sojourner. Запуск миссии NASA состоялся 4 декабря 1996 года, а 4 июля 1997 года посадочный модуль приземлился на поверхность Марса в долине Арес, в районе равнины Хриса. Вскоре после этого аппарат Mars Pathfinder и марсоход Sojourner. Начали исследование Красной планеты.

На снимке видна часть посадочного модуля и марсоход, который сфотографировал Mars Pathfinder Фото: NASA

Изначально эта историческая миссия была рассчитана всего на 30 дней, но оба аппарата работали почти 3 месяца. 27 сентября 1997 года посадочный модуль прислал на Землю последнее сообщение, после чего связь оборвалась. Специалисты NASA пытались восстановить связь с аппаратом до марта 1998 года, но 10 марта миссия была признана завершенной. Считается, что у Mars Pathfinder вышла из строя батарея из-за большого количества циклов зарядки и разрядки. В результате престали работать все приборы.

NASA использовало эту миссию для проверки множества технологических решений, которые впоследствии применялись в ходе дальнейших исследований Марса.

Mars Pathfinder сделал более 16 500 снимков поверхности Красной планеты, Sojourner — еще 550 фотографий Фото: NASA

Mars Pathfinder сделал более 16 500 снимков поверхности Красной планеты, Sojourner — еще 550 фотографий. Аппараты выполнили 15 химических анализов марсианских горных пород и почвы, а также собрали данные о погодных условиях на Красной планете.

Марсоход Sojourner на Марсе Фото: NASA

Миссия Mars Pathfinder показала, что колесный марсоход способен успешно совершить посадку и проводить научные исследования на Марсе, а также, что посадочный модуль и марсоход могут работать на планете дольше, чем расчетный срок службы.

Успех этой миссии проложил путь для дальнейших исследователей Марса: марсоходов Spirit и Opportunity, запущенных в 2004 году. Их срок службы был рассчитан на 90 дней, но в итоге первый аппарат работал на Марсе более 6 лет, а второй – более 14 лет.

В 2012 году на Красную планету прибыл марсоход NASA Curiosity, а в 2021 году — марсоход аппарат Perseverance. В отличие от Sojourner, Spirit и Opportunity, срок службы которых ограничивался возможностями батарей, получающих энергию от Солнца, эти марсоходы оснащены ядерными источниками энергии и продолжают работать до сих пор.

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