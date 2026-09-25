Инопланетянин, загадочная дверь и вода: что обнаружил обнаружил Curiosity на Марсе (фото)

Марсоход NASA Curiosity провел на Красной планете уже более 5000 солов, то есть марсианских суток или более чем 14 земных лет. Аппарат сделал несколько важных открытий.

Марсоход Curiosity в 2011 году был запущен в космос и после 8-месячного путешествия приземлился в кратере Гейл на Марсе 6 августа 2012 года. Марсоход провел на Красной планете уже более 5000 солов, то есть марсианских суток, продолжительность которых составляет примерно 24 часа 39 минут. Рубеж в 5000 солов был пройден 29 августа 2026 года. 5000 солов — более чем 5137 земных суток или более чем 14 земных лет. За это время Curiosity преодолел по поверхности Марса расстояние в 37 километров. Сейчас он поднимается склонам горы Эолида высотой 5,5 км — это центральная возвышенность кратера Гейл. За 14 лет Curiosity сделал много открытий. Вот основные из них, пишет EarthSky.

На Марсе существовали озера и реки

Curiosity нашел много доказательств существования жидкой воды на поверхности Марса в прошлом. На это указывают минералы, созданные в присутствии воды. Выяснилось, что в кратере Гейл находилось огромное озеро, в которое могли впадать реки. Curiosity также обнаружил следы древних илистых отложений на дне кратера и трещины, указывавшие на то, что озеро неоднократно пересыхало.

Считается, что жидкая вода на поверхности Марса исчезла после исчезновения глобального магнитного поля и плотной атмосферы Красной планеты. По мере того как Марс терял атмосферное давление и парниковые газы, его поверхность становилась все более холодной, и на ней уже не могли сохраняться устойчивые водоемы с жидкой водой.

В кратере Гейл на Марсе находилось озеро Фото: NASA

Марс был пригоден для жизни и возможно был обитаемой планетой

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необходимые условия для существования жизни. Как уже был сказано выше, там была вода – важнейший компонент для жизни. Колесный робот NASA также нашел глинистые минералы, серу, азот, фосфор, углерод и источники химической энергии. То есть на Марсе могла существовать микробная жизнь.

Ранее в этом году Curiosity обнаружил на Марсе самое разнообразное скопление органических молекул в одном образце горных породы: 21 молекулу, содержащую углерод. Связаны ли эти молекулы с древней жизнью на Марсе еще предстоит выяснить.

Марсоход провел на Красной планете уже более 5000 солов, то есть марсианских суток, продолжительность которых составляет примерно 24 часа 39 минут Фото: NASA

Жидкая вода на Марсе сохранилась в недрах планеты

Реки и озера на Марсе со временем исчезли. Но Curiosity нашел свидетельства того, что грунтовые воды продолжали циркулировать в горных породах под поверхностью Красной планеты.

Ученые считают, что вода оставалась под землей еще долгое время после того, как поверхность Марса стала сухой и непригодной для жизни. Это означает, что микробная жизнь могла длительное время существовать под поверхностью планеты.

Необычные камни на Марсе

Марсоход Curiosity сделал много снимков необычных камней на Красной планете. Часто их форма напоминает нечто знакомое нам всем. Например, кости животных или кораллы.

Так называемая дверь на Марсе Фото: NASA

Также на снимках видны странные геологические образования, которые заставляют нас видеть то, чего на самом деле нет. Это явление известное как парейдолия. Например, многие люди увидели на Марсе дверные проемы, которые кажется ведут в какое-то помещение. А еще на одном снимке люди увидели инопланетянина, который кажется идет по проходу, высеченному в скале.

В левой верхней части снимка видно то, что напоминает инопланетянина, который идет по проходу, хотя это обычная горная порода Фото: NASA

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