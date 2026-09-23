Инопланетяне на Марсе: марсоход Perseverance сделал неожиданное открытие (фото)

Марсоход NASA предоставил ученым важные сведения о влажном прошлом Красной планеты и условиях, необходимых для жизни.

Марсоход NASA Perseverance сделал важное открытие в кратере Езеро, в котором в прошлом находилось озеро из жидкой воды. Ученых удивили данные, полученные на краю кратера, в месте, расположенном рядом с древней береговой линией. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment, сообщает NASA.

Сегодня Марс — это сухая, холодная и безводная планета. Но в далеком прошлом были периоды, когда климат на Красной планете был более теплым и влажным. Изучение свидетельств существования древних рек и озер на Марсе позволяет ученым восстановить историю воды на планете и понять, могла ли там когда-либо существовать жизнь.

Марсоход NASA Perseverance сделал важное открытие в кратере Езеро, в котором в прошлом находилось озеро из жидкой воды Фото: NASA

В кратере Езеро, где проводит исследования марсоход Perseverance, когда-то находилось древнее озеро. Марсоход изучил район под названием Margin Unit на краю кратера, который простирается вдоль древней береговой линии. Ученые хотели обнаружить там осадочные породы, состоящие из глины и песка, которые хорошо сохраняют следы древней микробной жизни.

Ранее орбитальные аппараты обнаружили в этом районе присутствие карбонатных минералов. На Земле карбонаты часто образуются на мелководье океанов и озер, в условиях, благоприятных для существования жизни. Но с помощью марсохода ученые обнаружили магматические породы, которые могут формироваться либо глубоко под поверхностью из магмы, либо в результате вулканической активности на поверхности Марса.

Марсоход изучил район под названием Margin Unit на краю кратера, который простирается вдоль древней береговой линии Фото: NASA

Магматические породы сохраняют информацию об условиях своего формирования и они сохранили следы воздействия воды на раннем этапе истории Марса. Выяснилось, что эти породы как минимум трижды контактировали с водой, и каждый такой контакт менял их химический состав и внешний вид.

Основная гипотеза, основанная на данных орбитальных наблюдений, гласила, что карбонаты образовались в результате взаимодействия с озером в кратере Езеро. Но оказалось, что это место стало своего рода перекрестком водных систем.

Perseverance также обнаружил кристаллическую породу, которая обладает признаками минерала оливин и при этом практически не имеет следов воздействия воды.

Ученые считают, что этот оливин сформировался в магме глубоко под поверхностью Марса, затем медленно остывал и вышел на поверхность. На уровне бывшего дна озера порода выглядит измененной: в ней обнаружены трещины в зернах оливина, заполненные кремнеземом.

Эти карбонаты и кремнезем являются ключевыми элементами в ходе поисков следов древней жизни на Марсе. Дело в том, что при взаимодействии воды с оливином на Земле выделяется водород, который может служить источником питательных веществ для микробов, а в качестве свидетельства их жизнедеятельности остаются карбонаты и кремнезем.

Ученые говорят, что Марс снова преподносит сюрпризы и новые данные могут изменить представления ученых об истории воды на Марсе.

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