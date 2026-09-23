Інопланетяни на Марсі: марсохід Perseverance зробив несподіване відкриття (фото)

Марсохід NASA надав вченим важливі відомості про вологе минуле Червоної планети та умови, необхідні для життя.

Марсохід NASA Perseverance зробив важливе відкриття в кратері "Езеро", в якому колись було озеро з рідкою водою. Вчених здивували дані, отримані на краю кратера, у місці, розташованому поруч із стародавньою береговою лінією. Результати дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, повідомляє NASA .

Сьогодні Марс — це суха, холодна й безводна планета. Але в далекому минулому були періоди, коли клімат на Червоній планеті був теплішим і вологішим. Дослідження свідчень існування стародавніх річок та озер на Марсі дозволяє вченим відтворити історію води на планеті та зрозуміти, чи могло там коли-небудь існувати життя.

Марсохід NASA Perseverance зробив важливе відкриття в кратері "Езеро", де колись було озеро з рідкою водою Фото: NASA

У кратері "Озеро", де проводить дослідження марсохід Perseverance, колись було стародавнє озеро. Марсохід дослідив район під назвою Margin Unit на краю кратера, який простягається вздовж стародавньої берегової лінії. Вчені сподівалися виявити там осадові породи, що складаються з глини та піску, які добре зберігають сліди стародавнього мікробного життя.

Раніше орбітальні апарати виявили в цьому районі наявність карбонатних мінералів. На Землі карбонати часто утворюються у мілководді океанів та озер, в умовах, сприятливих для існування життя. Але за допомогою марсохода вчені виявили магматичні породи, які можуть утворюватися або глибоко під поверхнею з магми, або в результаті вулканічної активності на поверхні Марса.

Марсохід дослідив район під назвою Margin Unit на краю кратера, який простягається вздовж стародавньої берегової лінії Фото: NASA

Магматичні породи зберігають інформацію про умови свого формування, і в них збереглися сліди впливу води на ранньому етапі історії Марса. З’ясувалося, що ці породи щонайменше тричі контактували з водою, і кожен такий контакт змінював їхній хімічний склад та зовнішній вигляд.

Основна гіпотеза, що ґрунтувалася на даних орбітальних спостережень, стверджувала, що карбонати утворилися внаслідок взаємодії з озером у кратері "Езеро". Однак виявилося, що це місце стало своєрідним перехрестям водних систем.

"Perseverance" також виявив кристалічну породу, яка має ознаки мінералу олівіну і при цьому практично не містить слідів впливу води.

Вчені вважають, що цей олівін утворився в магмі глибоко під поверхнею Марса, а потім повільно охолоджувався і вийшов на поверхню. На рівні колишнього дна озера порода виглядає зміненою: у ній виявлено тріщини в зернах олівіну, заповнені кремнеземом.

Ці карбонати та кремнезем є ключовими елементами у пошуках слідів стародавнього життя на Марсі. Справа в тому, що під час взаємодії води з олівіном на Землі виділяється водень, який може слугувати джерелом поживних речовин для мікроорганізмів, а свідченням їхньої життєдіяльності є карбонати та кремнезем.

Вчені зазначають, що Марс знову приносить сюрпризи, і нові дані можуть змінити уявлення вчених про історію води на Марсі.

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