Рішення парадоксу Фермі: інопланетяни не спілкуються з нами і не атакують Землю з однієї причини

Дослідження показує, наскільки висока ймовірність того, що на планетах, близьких до нас, існує більш високорозвинена позаземна цивілізація.

У фантастичних книгах і фільмах автори припускають, що на інших планетах мешкають технологічно розвинені інопланетяни, які можуть атакувати Землю. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі International Journal of Astrobiology, свідчить про протилежне, пише Phys.

Вчені використали дані про 29 скелястих планет, які за розміром більші за Землю, але можуть мати сприятливі умови для розвитку життя. Усі ці планети розташовані відносно близько до нас за космічними мірками — у радіусі 40 світлових років.

Хоча в науковій фантастиці припускається, що позаземні цивілізації набагато розвиненіші за нашу, а тому можуть становити загрозу для нас, нове дослідження показує, що це малоймовірно. Нова гіпотеза передбачає, що рівень розвитку життя на потенційно придатних для життя планетах, які знаходяться відносно близько до нас, залежить насамперед від енергії, що виробляється рослинами, а не просто від того, скільки часу минуло з моменту виникнення життя. Це означає, що якщо на планеті немає сприятливих умов для сумарного фотосинтезу, то там життя розвивалося повільніше, ніж на Землі.

Вчені не стверджують, що розвиненого позаземного життя не існує. Ймовірно, його немає на найближчих скелястих планетах — там, швидше за все, мешкають лише мікроби, якщо ці світи здатні підтримувати життя. Згідно з дослідженням, еволюція будь-якого життя не відбувається автоматично просто з плином часу. Вона залежить від сукупної енергії, яку виробляють рослини на планеті.

Наприклад, на Землі більше рослин і видів тварин існує в теплих і вологих регіонах, а менше — у холодних і сухих. Це пояснюється більш активним ростом рослин та наявністю більшого екологічного простору для існування тварин. Таким чином, молода, але тепла й волога планета може мати вищий рівень еволюції життя, ніж старіша, холодна й суха планета. Потенційно придатні для життя планети обертаються навколо зірок-червоних карликів. І ці планети з’явилися на кілька мільярдів років раніше, ніж Земля. Але вони отримують менше світла від своєї зірки і часто звернені до зірки завжди однією стороною.

Якщо на цих планетах виникло життя, здатне до фотосинтезу, то цей процес міг тривати там на мільярди років довше, ніж на Землі. Сумарний річний обсяг фотосинтезу там, ймовірно, менший, адже світла надходить менше. До того ж для фотосинтезу доступна лише половина планети. Тому, найімовірніше, якщо на цих планетах і є життя, то воно мікробне.

Таким чином вчені пояснюють парадокс Фермі: з огляду на високу ймовірність існування розумного життя у Чумацькому Шляху, де ж усі ці інопланетяни? Вчені вважають, що на найближчих, схожих на Землю планетах, еволюція життя, якщо вона там існує, не зайшла надто далеко. Тому ніхто не надсилає нам сигналів, а отже, можна не хвилюватися, що якась високорозвинена позаземна цивілізація надумає напасти на Землю, кажуть автори дослідження.

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