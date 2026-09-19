Рішення парадоксу Фермі: інопланетяни не ховаються від нас, контакт відсутній з іншої причини

Дослідження пояснює, чому ми досі не встановили контакт із позаземною цивілізацією.

Парадокс Фермі ставить питання: якщо у Всесвіті існують позаземні цивілізації, то чому ми досі їх не виявили? Можливо, технологічно розвинені цивілізації трапляються дуже рідко. Але також, можливо, як вважають автори нового дослідження, вони існують недовго і гинуть у результаті самознищення. Однак це не означає, що цивілізації не можуть відродитися. Нова теорія стверджує, що у Всесвіті може бути багато позаземних цивілізацій, просто людство може спілкуватися з ними лише протягом відносно нетривалого періоду часу. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Вчені створили модель можливого технологічного майбутнього людства, в якій було змодельовано десять різних сценаріїв розвитку на найближчу тисячу років. Вчені вважають, що подібний розвиток можуть переживати й позаземні цивілізації. У сценарії були враховані доступність ресурсів і рівень їх споживання, а також самоорганізація суспільства та його здатність протистояти різним загрозам, наприклад, екологічним катастрофам або конфліктам.

Дослідники провели по 200 симуляцій для кожного сценарію, даючи цивілізаціям можливість розвиватися доти, доки або не вичерпувалися ресурси, або випадкова екзистенційна загроза не призводила до краху цивілізації. Однак згодом кожен сценарій показав, що відновлення цивілізації можливе з різним рівнем успіху. Відновлення залежить від того, який обсяг технологій і ресурсів вцілів і як швидко суспільство зуміло відродитися, зазначають вчені.

Згідно з дослідженням, розвиток технологічної цивілізації не обов’язково має бути рухом в одному напрямку: від кам’яного віку до освоєння космосу, а потім до вимирання. Цивілізації проходять цикли підйому, занепаду, відновлення та нового розквіту. Існують тривалі періоди, коли цивілізація не може створювати видимі ознаки свого існування. Це означає, що вченим потрібно виявити позаземний розум саме в той період, коли цивілізація подає помітні сигнали у космос.

Якщо існування цивілізацій має переривчастий характер, ймовірність того, що періоди їхньої активності збігатимуться у часі, є вкрай низькою, вважають вчені. Людство має можливість виявити сигнали розумних інопланетян лише протягом періоду приблизно 100 років, але якщо періоди розквіту цивілізацій не збігаються, то ми не зможемо виявити інопланетян.

Це й є нове вирішення парадоксу Фермі. Тобто нова теорія пояснює, чому ми досі не вступили в контакт з інопланетною цивілізацією: наші періоди піку технологічного розвитку просто можуть не збігатися.

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