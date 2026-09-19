NASA завдало 5 ударів по Марсу: вчених здивувало те, що вони побачили (фото)

Вчені використали обладнання, яке вже не працює, щоб отримати нові дані про поверхню Червоної планети.

Під час місії Mars 2020, коли на початку 2021 року на Марс прибув марсохід Perseverance, спускний модуль залишив на поверхні планети 5 ударних кратерів. Вчені з NASA використали дані про ці події, щоб краще зрозуміти структуру поверхні Марса. Це відкриття не збігається з тим, що припускали вчені раніше. Результати дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише ScienceAlert.

Марсохід Perseverance Фото: NASA

Коли спускний модуль із марсоходом "Perseverance" перебував на висоті близько 1300 кілометрів над поверхнею Марса й рухався зі швидкістю 4,7 км/с відносно планети, він скинув два вольфрамові баласти вагою 77 кілограмів кожен. Вони використовувалися для стабілізації самого модуля та успішної посадки марсохода Perseverance.

Ці вантажі, а також уламки спускного модуля вагою майже 540 кілограмів, впали на поверхню Марса й утворили 5 нових кратерів. Дослідники виявили кратери за допомогою орбітального апарата Mars Reconnaissance Orbiter.

Під час місії Mars 2020, коли на початку 2021 року на Марс прибув марсохід Perseverance, спускний модуль залишив на поверхні планети 5 ударних кратерів Фото: NASA

Уламки спускного модуля впали на поверхню Марса приблизно за 70 кілометрів на північний захід від краю кратера "Езеро", де зараз продовжує свою роботу Perseverance. Там він уже виявив потенційні ознаки існування позаземного життя на Марсі в минулому.

Усі ці кратери розташовані в місцевості, де колись була річка, яка впадала в озеро, розташоване в кратері "Езеро". Зараз річка й озеро вже не існують.

Вантажі та уламки модуля впали на поверхню планети під кутом 10 градусів. Вони залишили сліди різного характеру, оскільки стикалися з різними типами ґрунту. На підставі низки факторів дослідники дійшли висновку, що два кратери утворилися внаслідок падіння вантажів, а три — уламків модуля.

Вчених здивувало те, що аналіз фотографій показав: місцевий матеріал у місці утворення кратерів має набагато меншу міцність, ніж передбачали моделі. Виявилося, що в цій місцевості переважає ґрунт, схожий на пухкий пісок. Передбачалося, що там знаходиться більш твердий матеріал.

Такі дослідження допомагають нам краще зрозуміти природу сусідньої планети, яку, згідно з планами NASA, у наступному десятилітті мають відвідати перші астронавти.

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