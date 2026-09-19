NASA нанесло 5 ударов по Марсу: ученых удивило то, что они увидели (фото)

Ученые использовали уже неработающее оборудование, чтобы получить новые данные о поверхности Красной планеты.

В ходе миссии Mars 2020, когда на Марс в начале 2021 года прибыл марсоход Perseverance, спускаемый модуль оставил на поверхности планеты 5 ударных кратеров. Ученые из NASA использовали данные об этих событиях для того, чтобы лучше понять структуру поверхности Марса. Открытие не совпадает с тем, что предполагали ученые ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, пишет ScienceAlert.

Марсоход Perseverance Фото: NASA

Когда спускаемый модуль с марсоходом Perseverance находился на высоте около 1300 километров ад поверхностью Марса и двигался со скоростью 4,7 км/с относительно планеты, он сбросил два вольфрамовых груза весом 77 килограммов каждый. Они использовались для стабилизации самого модуля и успешной посадки марсохода Perseverance.

Эти грузы, а также обломки спускаемого модуля весом почти 540 килограммов, врезались в поверхность Марса и создали 5 новых кратеров. Исследователи обнаружили кратеры с помощью орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

В ходе миссии Mars 2020, когда на Марс в начале 2021 года прибыл марсоход Perseverance, спускаемый модуль оставил на поверхности планеты 5 ударных кратеров Фото: NASA

Обломки cпускаемого модуля врезались в поверхность Марса примерно в 70 километрах к северо-западу от края кратера Езеро, где сейчас продолжает свою работу Perseverance. Там он уже обнаружил потенциальные признаки существования внеземной жизни на Марсе в прошлом.

Все эти кратеры расположены в местности, где в прошлом была река, которая впадала в озеро, расположенное в кратере Езеро. Сейчас река и озеро уже не существуют.

Грузы и фрагменты модуля ударились о поверхность планеты под углом в 10 градусов. Они оставили следы разного характера, поскольку они сталкивались с различными типами грунта почвы. На основании ряда факторов исследователи пришли к выводу, что два кратера были созданы грузами, а три – обломками модуля.

Ученые удивило то, что анализ фотографий показал, что местный материл на месте образования кратеров имеет гораздо меньшую прочность, чем предсказывали модели. Оказалось, что в данной местности преобладает почва похожая на рыхлый песок. Предполагалось, что там находится более твердый материал.

Подобные исследования улучшают наше понимание природы соседней планеты, которую, согласно планам NASA, в следующем десятилетии должны посетить первые астронавты.

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